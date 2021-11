Jordania acusa a Irán de utilizar a un hombre como portero en un partido de fútbol femenino

1 Se lee en minutos Carlos Monfort



La Federación Jordana de Fútbol ha protagonizado una de las noticias más insólitas durante el partido correspondiente a la fase de clasificación de la Copa Asiática Femenina de 2022 al exigir la verificación del sexo de una jugadora rival. El duelo que enfrentaba a Jordania e Irán terminó con victoria para las visitantes por 2-4 gracias a una estelar aparición de la portera Zohreh Koudaei, que atajó dos penaltis y cuajó un gran partido con intervenciones de mérito que ayudaron a clasificar a Irán para la Copa. Lo que denuncia Jordania es que Koudaei realmente es un hombre.

El primero en denunciarlo fue el presidente de la Asociación de Fútbol de Jordania, el príncipe Ali Bin Al-Hussein, quien a través de su cuenta de Twitter pidió la investigación y la verificación de su sexo. "Teniendo en cuenta la evidencia presentada por la Asociación de Fútbol de Jordania y dada la importancia de esta competición, solicitamos a la AFC que inicie una investigación transparente y clara por parte de un panel de expertos médicos independientes para investigar la elegibilidad de la jugadora en cuestión y otros miembros del equipo. La selección femenina de Irán tiene un historial con cuestiones de género y dopaje".

La Federación de Fútbol Iraní no guardó silencio y salió en defensa de su jugadora pocos minutos más tarde. Maryam Irandoust, seleccionadora de Irán, aseguró que las declaraciones de Al-Hussein son prueba del mal perder de las jordanas, que no aceptaron la derrota como debían. Ahora aseguran que no pondrán ningún problema en aportar toda la información necesaria a la investigación. "Jordania se consideraba como la gran favorita para clasificarse y, como perdió, era natural que buscaran excusas para eludir la responsabilidad de su fracaso".

Rostro de la portera Iraní, Hohreh Koudaei. / CAPTURA DE PANTALLA

"El personal médico ha examinado cuidadosamente a cada jugadora de la selección nacional en términos de hormonas para evitar problemas a este respecto, por lo que les digo a todos los aficionados que no se preocupen", precisó Irandoust en respuesta al comunicado de Ali Al-Hussein. Ahora todo está en manos de la Federación de Fútbol Iraní, que se pronunciará en los próximos días.

