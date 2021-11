Artigas lidera en Cheste un podio íntegramente español en Moto3

El español Xavier Artigas (Honda) inauguró su "casillero" de victorias en el campeonato del mundo al vencer un Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3 en el circuito "Ricardo Tormo" que se decidió en una última vuelta de infarto en la que el italiano Dennis Foggia (Honda) y el español Pedro Acosta (KTM) se vieron involucrados en un incidente que les dejó sin opciones de pelear por la victoria.

Tras finalizar la carrera, el piloto italiano fue sancionado con tres segundos de penalización por considerar el panel de comisarios de Dirección de Carrera que había protagonizado una acción de conducción irresponsable. Foggia, que "alargó" su trayectoria en la curva dos para cerrar el camino a Pedro Acosta, y que inicialmente fue séptimo en la clasificación, cae de esta manera hasta la decimotercera posición.

El español Adrián Fernández (Husqvarna) ya salió a pista en la vuelta de calentamiento sabiendo que en cuanto le avisasen desde Dirección de Carrera tendría que cumplir con una sanción de doble vuelta larga por estorbar a otros pilotos durante los entrenamientos por rodar demasiado lento, lo que sucedió a partir del tercer giro.

Por primera vez el campeón del mundo, Pedro Acosta, iba a salir desde la "pole position" y no defraudó pues nada más apagarse el semáforo ya estaba al comando del grupo perseguido por el "local" Izan Guevara (Gasgas), mientras que por detrás se produjo una caída multitudinaria en la curva cuatro, en la que se vieron involucrados el francés Lorenzo Fellon (Honda), el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) y el surafricano Darryn Binder (Honda), aunque todos ellos se fueron por los suelos de manera independiente y por separado, aunque en el mismo punto.

¡Qué miedo! Se cayó Fellon y, por detrás, Darryn Binder se quedó en medio y Yamanaka se fue al suelo por evitarle. ¡Qué respiro saber que no ha pasado nada grave!

En cabeza de carrera Pedro Acosta se mantuvo como líder, pero pegado tras su estela estaban tanto Izan Guevara como el checo Filip Salac (KTM) y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), mientras Sergio García Dols (Gasgas), que salía décimo, ya había recuperado tres posiciones en apenas una vuelta y estaba en el grupo de cabeza, en el que también estaban los italianos Andrea Migno (Honda), Romano Fenati (Husqvarna) y Denis Foggia (Honda), el turco Denis Öncü (KTM) o los también españoles Carlos Tatay (KTM), Xavier Artigas (Honda) o Jaume Masiá (KTM), que había recuperado mucho terreno desde la vigésima tercera posición inicial.

Apenas unos instantes más tarde quedaron también fuera de carrera por caída el español José Antonio Rueda (Honda) y el australiano Joel Kelso (KTM).

Hasta doce pilotos tomaron unos metros de delantera, siempre encabezados por el campeón del mundo Pedro Acosta pero con constantes "hachazos" entre los pilotos que iban por detrás, casi siempre con Öncü, Salac y Guevara tras el "Tiburón de Mazarrón".

A partir del octavo giro fue el turco Denis Öncü quien intentó tomar la iniciativa, pero vuelta tras vuelta quien "cerraba" la vuelta en cabeza era el campeón del mundo, cuyo ritmo propició que el grupo perdiese cuatro unidades y de dieciséis pilotos integrantes se quedó en doce.

La undécima vuelta fue para Denis Öncü y una vuelta más tarde, en la duodécima, ya era líder Jaume Masiá, después de recuperar veintidós posiciones, aunque tanto Acosta como Öncü -quien poco después tuvo que cumplir con una vuelta larga de sanción por exceder hasta en cinco ocasiones los límites del trazado- no iban a dar su brazo a torcer fácilmente y en esa pelea se metió también Xavier Artigas (Honda), con constantes adelantamientos entre todos ellos y un ritmo de carrera mucho más lento como consecuencia de ello.

La agresividad de ese grupo de cabeza, que forzó muchos errores al exceder los límites de la pista, tras la primera sanción de vuelta larga a Denis Öncü, llegó otra para el checo Filip Salac, lo que les relegó a las últimas posiciones del grupo, desde donde tuvieron que volver a comenzar su remontada.

A seis vueltas del final Pedro Acosta comandó nuevamente una carrera que perdió a otra de sus unidades final de recta, el japonés Tatsuki Suzuki, mientras Dennis Foggia se mantenía expectante tras su compañero de equipo Xavier Artigas, en un grupo que no dejaba de prodigarse en adelantamientos al límite.

Con menos de cuatro vueltas por delante, Dennis Foggia asumió el rol de líder por primera vez, pero Pedro Acosta se apercibió de la situación y recuperó el terreno para volver a superar al italiano, en un final de carrera en el que la elección de los neumáticos podía jugar una baza determinante y sólo Artigas y Guevara habían optado por el compuesto duro.

Las dos últimas vueltas fueron de autentico infarto, con las Honda de Foggia y Artigas intentando frenar las ansias de un Pedro Acosta que dejó claro que quería cerrar el año de su debut con una nueva victoria con la que refrendar su superioridad de campeón del mundo.

En la apurada de final de recta Pedro Acosta se puso líder pero enseguida le superó Dennis Foggia y en la curva dos, el campeón del mundo quiso mantener la posición y acabó por los suelos y el italiano perdiendo varias posiciones al tocarse ambos, momento que aprovechó Sergio García para ponerse líder, aunque en la siguiente curva fue Xavier Artigas quien pasó al comando de la prueba para intentar cerrar todos los huecos -con éxito- y conseguir así su primera victoria en grandes premios por delante de Sergio García y Jaume Masiá.

"No entiendo dónde iba. Criticamos a alguien que tira a los pilotos pero ahora no pasa nada. No lo entiendo. Pero bueno, son carreras" - Pedro Acosta tiene claro lo que ha sucedido con Foggia...