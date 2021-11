Pedro Acosta logra una 'pole' de campeón en Moto3

El español Pedro Acosta (KTM) ejerció de campeón y en la clasificación oficial para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3, en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, logró la primera "pole position" de su carrera deportiva.

Acosta esperó hasta la última salida a pista para aprovechar el rebufo de algunos rivales y con un ritmo trepidante, aunque el tráfico en pista en algunos tramos del trazado hizo temer que pudiera conseguir su objetivo, pero acabó convirtiéndose en el más rápido de la categoría al rodar en 1:38.668 y ser, por primera vez en su carrera deportiva, el más rápido de entrenamientos.

Who will have the last word in #Moto3 Qualifying? 🤔



Q2 goes green! 🚥#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/wjcWOCnts1