Verstappen busca afianzar su dominio contra Hamilton en el GP de Brasil

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) llega líder reforzado del Mundial de Fórmula Uno más emocionante de los últimos años a Brasil, tras haber relegado al segundo puesto en México al heptacampeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes); al que supera ahora en 19 puntos y con el que se medirá en un Gran Premio cuya calificación se resolverá con una prueba sprint y en el que el ganador optará a un puntuación óptima de 29 unidades.

Verstappen -de 24 años- sumó su novena victoria del año, la decimonovena desde que pilota en la F1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México; en un gran día para Red Bull que se completó con el tercer puesto de su compañero Sergio Pérez: primer mexicano que sube al podio en un Gran Premio de su país. Y a cuatro carreras para el final, el neerlandés lidera con 312 puntos y medio, 19 más que Hamilton -de 36- al tiempo que la escudería austriaca de la bebida energética se coloca a un solo punto de Mercedes en el Mundial de constructores (478,5-477,5).

Brasil -donde la calificación sprint (la tercera del año, después de las de Silverstone, en Inglaterra; y Monza, en Italia) no sólo ordenará la parrilla, sino que dará tres, dos y un puntos a los tres primeros- cerrará el periplo americano, una semana antes de que la debutante Catar abra el de Oriente Medio. Periplo que se completará con otro estreno en el calendario de la categoría reina, el de Arabia Saudí: siete días antes del cierre de Abu Dabi, previsto el próximo 12 de diciembre.

Tras darle la vuelta el sábado al dominio del viernes de Red Bull, Mercedes -que copó la primera fila en México- fue sorprendida a las primeras de cambio por un brillante Verstappen, que en la primera curva ya rodaba en cabeza. En un día para el olvido de Valtteri Bottas, tercero en el Mundial, con 185 puntos, 20 más que 'Checo', que es cuarto. El finlandés arrancó desde la 'pole', se tocó con el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), acabó decimoquinto; y su única aportación a su escudería fue la vuelta rápida (y con ello el punto extra) que le arrebató en el último giro a la joven estrella neerlandesa.

Tras su espectacular salida, 'Mad Max' pilotó sin contratiempos hacia una victoria que hace peligrar la intención de 'Sir' Lewis de capturar una inédita octava corona, un año después de haber igualado el récord histórico de siete títulos del alemán Michael Schumacher. Lo que le supuso ser nombrado caballero por la Reina Isabel.

Interlagos, una pista de 4.309 metros y 15 curvas -cinco a la derecha- a la que el domingo se darán, en sentido contrario al de las agujas del reloj, 71 vueltas, para completar un recorrido de 305,9 kilómetros; trae buenos recuerdos a los dos españoles.

En ese circuito, el asturiano Fernando Alonso (Alpine) festejó la consecución de sus dos Mundiales (2005 y 2006, con Renault); mientras que el madrileño Carlos Sainz (Ferrari) firmó en el Autódromo Jose Carlos Pace de Sao Paulo el primero de sus cinco podios en la categoría reina.

Sainz, de 27 años, acabó sexto en México y es séptimo en el Mundial, con 130,5 puntos, siete y medio menos que su compañero monegasco Charles Leclerc, sexto en el campeonato y con el que intercambió puestos dos veces el domingo. Ferrari ascendió al tercer puesto del Mundial de constructores, que ocupa con 268,5 puntos, trece y medio más que McLaren.

Alonso, de 40, fue noveno en la fiesta mexicana de Red Bull y ocupa la décima plaza del certamen, con 60 puntos, 14 más que su colega francés Esteban Ocon, undécimo. Alpine, que llevaba dos carreras sin puntuar sigue quinta, aunque ahora igualada a puntos (106) con Alpha Tauri, principal amenaza de la escudería gala en el Mundial por equipos.

'Checo', de 31, que en México logró su decimoquinto podio en F1, el tercero seguido, opinó que "Brasil es otra oportunidad de mejorar para el equipo y para" él. Así que el bravo piloto tapatío intentará mantener una racha que, además de favorecer a su equipo, podría acabar asegurándole su mejor puesto en un Mundial si logra arrebatarle el tercero en la general a Bottas.

El Gran Premio de Brasil alcanzará su cuadragésima octava edición y, salvo en las diez ocasiones que se corrió en Jacarepaguá (Rio de Janeiro), siempre ha tenido su sede en Interlagos: el segundo circuito con mayor altitud (unos 800 metros sobre el nivel del mar) del Mundial, aunque lejos del de México (a 2.240).

