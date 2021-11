Valencia será la sede de los Gay Games 2026

València será ciudad sede de los Gay Games 2026. La ciudad se ha impuesto a las ciudades de Múnich y Guadalajara (México) en la candidatura para celebrar los XII Gay Games que se realizarán en la ciudad de València.

La cita deportiva tendrá lugar entre los meses de mayo y junio y en ella participarán atletas de todo el mundo. Más allá de las marcas deportivas, que pertenecen al mundo del deporte aficionado, se trata de una cita que atrae a gran cantidad de turistas. Durante algo más de una semana, la ciudad acogería competiciones de hasta 36 modalidades deportivas, además de otras actividades culturales. Se estima que el acontecimiento podría atraer a unas 15.000 participantes y 100.000 visitantes, con un impacto económico de 120 millones de euros.

We are happy to announce @Valencia Bid City Gay Games XII 2026 as a presumptive host city for 2026 Gay Games XII. Congratulations Team Valencia!#GayGames #Gamesthatchangetheworld #Gaygames2026 #GayGamexVLC #LGBTSpain #LGBTValencia #VisitValencia #Valencia #Spain pic.twitter.com/JgObe51iCZ