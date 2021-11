Gerrard debutará en la Premier como técnico del Aston Villa

La leyenda del Liverpool ha rescindido su contrato con el Glasgow Rangers para tomar las riendas del club de Birmingham

Hay leyendas destinadas a sentarse tarde o temprano en el banquillo del equipo en el que un día fueron grandes. Sobran los ejemplos: Zidane en el Madrid, Guardiola (y Xavi) en el Barcelona, Lampard en el Chelsea, Pirlo en la Juventus... Y no siempre sale bien, hay algunos futbolistas enormes que tienen una prisa desmesurada para alcanzar su destino. No fue el caso de Steven Gerrard, que arrancó su carrera en las categorías inferiores de su Liverpool, pero que no vaciló cuando observó la oportunidad de salir a sumar experiencias en lugar de esperar pacientemente a que, más tarde que temprano, Jurgen Klopp cayera.

El Glasgow Rangers, seducido por el prestigio del ex capitán de Inglaterra, llamó a su puerta y Gerrard no dudó. La misión no era baladí, pues el cargo llevaba aparejada la mochila de ocho años de sequía de títulos, con descensos administrativos de por medio y un Celtic, rival eterno, anclado en la cima de fútbol escocés. Demasiado para los Rangers, minimizado en una de las rivalidades más icónicas del fútbol europeo.

Gerrard encontró en el Ibrox Stadium lo que necesitaba para desarrollarse como entrenador. Por un lado, una plantilla que, por edad, le idolatraba o cuanto menos reconocía la jerarquía ganada durante tantos años con el brazalete de capitán del Liverpool alrededor de su bíceps izquierdo. Por el otro, la paciencia que marcan los proyectos deportivos en el fútbol británico. En cualquier otra liga fueras de las islas, dos subcampeonatos consecutivos (2019 y 2020) no habrían sido suficiente para alargar el vínculo.

Pero en Glasgow sí lo fueron y la recompensa llegó la pasada temporada, con Gerrard devolviendo la gloria a la mitad azul de la ciudad, el primer título de liga en una década, segando la racha de nueve entorchados consecutivos del Celtic. Un éxito que reforzó su prestigio como entrenador y que le hizo entrar en muchas quinielas para agarrar un banquillo de la Premier inglesa este verano. No ocurrió entonces, pero ha ocurrido ahora.

El Aston Villa, tras un mal comienzo de temporada con Dean Smith a los mandos, llamó a su puerta. Era hora de que regresara a Inglaterra, ya no podía crecer más en Escocia. Y Gerrard, yendo siempre de cara con los Rangers (que cobrarán 3,5 millones de libras por el traspaso), ha aceptado un desafío que le convierte en entrenador de los villanos, 16º clasificado de la Premier, con dos puntos de renta sobre el descenso.

"El Aston Villa es un club con una rica historia y tradición en el fútbol inglés y estoy inmensamente orgulloso de convertirme en su nuevo entrenador", asegura el mítico '8' del Liverpool. Hoy está más cerca de Anfield que ayer. Pero sin prisa. El destino siempre es paciente.

