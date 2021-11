Xavi, el regreso del mesías que devuelve la fe al templo culé

2 Se lee en minutos Roger Pascual



Desde que Xavi se fue en 2015, el Barça no ha vuelto a ganar la Champions. Una travesía del desierto que ya va para seis años en los que los culers habían ido perdiendo la fe. Después de haber estado cerrado año y medio por la pandemia, el templo barcelonista seguía muy vacío, termómetro de la desafección azulgrana. Pero el regreso del excapitán, que levantó cuatro Champions como jugador, ha reactivado a una afición que parecía en coma inducido y que confía en que el nuevo mesías resucite al Barça.

9.422 culers han acudido, un lunes al mediodía, a las gradas del Camp Nou para corear el nombre del nuevo mesías, procedente del desierto y tras poner fin al cuento de las mil y una noches. Emocionado, el excapitán ha despertado una lluvia de aplausos al sentenciar que "el Barça no se puede permitir empatar o ganar". Acompañado de su esposa Núria, que este lunes cumple 40 años, de sus hermanos, padres y suegros ha firmado su contrato y ha puesto la primera piedra de la reconstrucción. Laporta y Xavi se han sumado a los cánticos clásicos del Camp Nou. "Os necesitamos más que nunca", ha sentenciado el nuevo técnico.

"Que nos hagan disfrutar, que ya toca, como hizo Guardiola, como el maestro Cruyff. Estamos demasiado bien acostumbrados, sobre toda la juventud", ha comentado Joan. Tenía ocho años cuando fue al Camp Nou para la inauguración y a sus 72 no había visto un Barça que jugara tan mal. ”Yo no había visto un juego tan malo, pero no son tan malos y seguro que con Xavi mejorarán. Lástima que no hubiera llegado antes. Hay que tener paciencia un año”.

Muchos confían, como Joan, en que el técnico egarense complete la santísima trinidad culer y obre el milagro de Cruyff y Guardiola. Aunque la realidad es que el Barça que encontrará se asemeja más al equipo que creó el genio neerlandés tras el motín del Hesperia que el que heredó Pep de Frank Rijkaard y al que condujo en su primer año al sextete.

"Estoy seguro de que lo levantará, porque si no nos vamos a Segunda", señala Creu, de 84 años, que espera que el retorno de Xavi sea un punto de inflexión como el que supuso su admirado Kubala en su día. Ancianos y niños, culers de toda la vida y turistas fueron en peregrinación a un coliseo poco concurrido en las últimas semanas. Mario, a sus ocho años, ni se acuerda de cuando el Barça ganó la última Champions. Mientras Cristina y Osama, sus padres, están convencidos de que el pequeño celebrará una Orejona pronto, el niño no lo tiene tan claro.

Xavi regresa al Camp Nou seis años después y el mismo día en el que 'Dexter', mítica serie sobre un asesino en serie con cara de buen chaval, vuelve a las teles de medio mundo tras ocho años. ¿Recuperará el Barça con Xavi el instinto asesino? Permanezcan atentos a sus pantallas.

