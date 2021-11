Alcaraz busca ser el maestro del futuro

Carlos Alcaraz es el mejor clasificado de los ocho tenistas que a partir de este martes se disputarán el título de maestro del futuro. La 'Next Gen' de los mejores jóvenes ‘Sub 21’ del circuito ATP.

"Estoy muy motivado Ha sido un año brillante para mí y quiero demostrarlo aquí”, explica Alcaraz que debutará este miércoles (no antes de las 15.00 horas, DAZN1) ante el danés Holger Rune.

A sus 18 años el tenista murciano se presenta en Milán con el mejor ránking (32 mundial) de todos los ocho participantes y tras haber ganado ya un título ATP en Umag este año, además de derrotar a tres ‘top ten’: el griego Stefanos Tsitsipas (4 mundial) en el Abierto de EEUU y a los italianos Matteo Berretini (7) y Jannik Sinner (10), en Viena y París las tres últimas semanas.

Milán será la penúltima estación de Alcaraz en esta temporada . "He tenido un año brillante y quiero mostrarlo aquí", ha dicho el discípulo de Juan Carlos Ferrero, que debutará con el equipo español de Copa Davis a partir de 25 de noviembre en Madrid.

El tenis que que deberá jugar Alcaraz en MIlán no tiene nada que ver al que ha jugado en el circuito durante la temporada. Las ‘Future Next Gen’ son un banco de pruebas de la ATP para poner en juego nuevas reglas.

Los partidos se disputan al mejor de cinco sets limitados a cuatro juegos cada uno, sin ‘deuce’ (iguales) y con punto de oro final. No hay jueces de línea en la pista. El ‘ojo de halcón’ controla el juego y los aficionados pueden moverse por las gradas mientras se disputa el punto.

Además este año se limitará el tiempo de calentamiento de 4 minutos a solo 1 minuto, los entrenadores podrán hablar y dar instrucciones desde la pista durante el juego y sin necesidad de utilizar auriculares a diferencia del año pasado se hacía en los cambios. En un partido solo se permitirá una asistencia médica, un máximo de 3 minutos para ir al baño y de solo 2 para cambiarse de ropa en los vestuarios.

New rules 2021 #NextGenATPFinals



1.Shorter Warmups: Down from 4 minutes to 1



2.Courtside Coaching: Coaching opened up from the side-lines. No more headsets



3. 1 medical timeout per player per match



4. Timed Bathroom Breaks: Max 3 minutes (+ up to 2 for change of attire) pic.twitter.com/03WPzCZfIH