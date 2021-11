Xavi Hernández, día uno como entrenador del Barça

Está hecho y ya firmado. Está cerrado y anunciado, pero de madrugada, sobre las 01.47 h. Xavi vuela a Barcelona junto a Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del Barça, y Mateu Alemany, director de fútbol, para estampar su rúbrica como nuevo entrenador azulgrana hasta el 2024, quedando fijada su presentación oficial el próximo lunes al mediodía. "Llego con una exigencia máxima. Somos el Barça, el mejor club del mundo", ha dicho en el aeropuerto de Doha acompañado de su familia, de vuelta a casa.

Poco antes de subirse al avión camino de Barcelona, donde verá por televisión el duelo de Balaídos ante el Celta, Xavi ya desgranaba las claves de su proyecto. "Lo primero que quiero hacer es hablar con los jugadores y explicarles mi idea", ha dicho el nuevo técnico azulgrana, aliviado porque todo se cerró, aunque fuera con suspense.

Un suspense porque ese pacto entre Al Sadd y Barça, revelado por los dirigentes azulgranas en Doha en una conversación privada con los periodistas, no precisa, sin embargo, cómo se abonarán los cinco millones de euros reclamados por el equipo catarí en una jornada llena de tensión, donde el Al Sadd quiso dejar claro que no lo liberaría si no recibía esa cantidad.

"Han venido a Doha y todos hemos puesto de nuestra parte para que se pudiera hacer. Estoy muy contento, con mucha ilusión y muy positivo", ha recordado Xavi sin dar pistas sobre cómo se han desencallado las conversaciones. "Estoy muy agradecido al club, muy muy agradecido, de verdad", ha añadido.

En su comunicado oficial, emitido en la madrugada del viernes al sábado, el Barça indica que "Xavi se ha desvinculado del Al Sadd de Qatar después de conversaciones mantenidas estos últimos días entre el técnico, el Barça y el club asiático". Pero no aporta ningún detalle más ni arroja ningún elemento sobre la polémica que envolvió a esa salida.

Xavi tampoco ha sido concreto. Ha querido mirar más allá. "Yo también he vivido situaciones malas en el club. No es el mejor momento de la historia del club. Pero quiero hablar con los jugadores y explicarles la idea que tengo", ha indicado el nuevo entrenador. "Quiero trabajar mucho, hacer equipo. Es un trabajo de grupo. A partir de ahora con muchas ganas e ilusión de hacer las cosas bien, pero necesito hablar con los jugadores".

El presidente del club catarí se desdijo de sus compromisos y se negó a dar ninguna facilidad a Xavi para volver al Barça. Pese a que se lo había prometido. En la última reunión que mantuvieron, se aferró a la cláusula, sin rebajarla ni un euro. No solo eso. El Al Sadd dio la primera versión sobre este caso. Una versión que irritó al Barça, al punto de que negó, a través de algunos portavoces la veracidad del anuncio del club catarí.

"El Al Sadd ha llegado a un acuerdo para que Xavi se vaya al Barcelona después del pago de la cláusula estipulada en su contrato", reveló Turki Al-Ali, el CEO del club, abriendo un foco de tensión en las conversaciones porque accedía a la salida de Xavi porque estaba motivado "por la etapa crítica que atraviesa el club de su ciudad, por lo que lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino". Una generosidad, una magnanimidad, que no se correspondía luego con la realidad.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X