La lucha de la pionera Carlota Prendes para acudir al Mundial de jiu jitsu

Un día, siendo todavía una niña, Carlota Prendes acompañó a su padre, practicante habitual de judo, a una clase de jiu jitsu brasileño. Los ojos se le abrieron como platos observando la lucha a ras de suelo de esa disciplina con agarres, inmovilizaciones, derribos, luxaciones... Salió del gimnasio teniendo claro que quería hacer lo mismo que había visto hacer a su padre. "Pero por entonces era demasiado pequeña", recuerda ella en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Se inició en el judo, que todavía practica, ahora ya adulta, pero esa primera negativa no frustró su pasión, tan solo la aplazó para más adelante.

Años después, ya menos niña, Prendes se apuntó finalmente a jiu jitsu brasileño y descubrió que le gustaba todavía más practicarlo que verlo. Y resultó que, además, se le daba bien. Muy bien. Tanto que, en enero del año pasado, con 18 años, logró proclamarse campeona de Europa en menos de 48 kilos en Lisboa, en el que era su primer torneo en categoría absoluta, tras haber sido plata en junior un par de años antes. Una precocidad llamativa que le llevó a querer dedicarse en cuerpo y alma a esta disciplina. El problema es que, económicamente, eso no es posible.

Competidora y profesora

Prendes tiene 20 años y es natural de Cartagena, aunque vive y estudia en Madrid. Tanto el piso como la carrera se las paga de su bolsillo, dando clases de jiu jitsu los fines de semana y buscando algún trabajo ocasional sirviendo copas. Todo eso lo compagina con sus estudios de Ciencias del Deporte en la Universidad Politécnica de Madrid y con sus entrenamientos, no menos de tres horas al día. Además, lo complementa con una rutina de ejercicios físicos y con la práctica de judo en la universidad.

Este año, su gran objetivo era el Mundial absoluto que se celebra dentro de dos semanas en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Y el problema no era su capacidad para clasificarse entre las mejores y ganarse un hueco, sino la falta de dinero para poder acudir. Tiene que llegar ahí el 15 de noviembre para acudir al pesaje el día 16, competir el 17 y después regresar el 18. Los vuelos desde Madrid con la compañía Etihad cuestan, en el momento de escribir estas líneas, 465 euros. A eso hay que sumar los transportes internos, las tres noches de hotel y la manutención durante esos cuatro días. Sin apoyo de federaciones, instituciones o patrocinadores, a Prendes no le salían las cuentas por ningún lado.

Una agonía

Prendes se buscó la vida para encontrar la financiación necesaria, buscando trabajos extra los fines de semana que le reportaran ingresos adicionales. Sin embargo, su cuenta corriente seguía diciéndole que era imposible. "Llevaba semanas haciendo cuentas milimétricas para ver si podía ir al Mundial o no. Intenté sacar el dinero que necesitaba como pude, pero no había manera y vi que no iba a poder", comenta.

Y cuando ya pensaba que se quedaba sin su gran sueño, en un intento casi desesperado, decidió lanzar una campaña de crowdfunding, animada por sus compañeros de entrenamiento. "Me jodió tener que pedir dinero. Hay gente que puede ir sin problema y yo estoy aquí puteada sin poder ir. Me fastidiaba, me sabía mal… Pero luego he visto que todo el mundo entiende que el deporte minoritario es así. Aunque sea una mierda, el deporte minoritario es así", explica la deportista murciana.

Prendes lanzó su solicitud de ayuda en las redes sociales el martes por la tarde, solicitando los mil euros que calculaba que le faltaban para poder ir a Abu Dhabi con garantías. "Contaba con conseguir como muchísimo 800 euros en unos cuantos días, pero...", explica la campeona de Europa. Los mil euros que había puesto como objetivo se quedaron enseguida cortísimos. "Cuando salí de entrenar por la noche y vi que ya llevaba 700 euros no me lo podía creer. Y no solo eso, también la gente que difundió mi mensaje, media Cartagena subiendo mi publicación... Me puse a llorar, me he pasado la noche llorando de la emoción", narra ella. En menos de ocho horas, el objetivo de los mil euros estaba alcanzado.

Hola, soy Carlota Prendes y soy luchadora de Jiu Jitsu Brasileño.Gané el último europeo que se pudo realizar y mi siguiente objetivo es ganar el mundial,pero no tengo presupuesto para ir😅.Es en 15 días,toda ayuda por pequeña que sea es más que bienvenida.https://t.co/uPgPTGkosm — Carlota Prendes (@prendes_carlota) 3 de noviembre de 2021

En el momento de escribir estas líneas, la cantidad supera ya los dos mil y pretende dejar en manos de los propios donantes y seguidores qué hacer con el excedente. "Mi idea es guardar una parte para futuras competiciones y donar el resto a alguna causa, pero quiero consultarlo con quienes me han ayudado", asegura una pionera que ha tenido que recurrir a esta vía ante el desamparo institucional.

"¡Ahora el Mundial es ganar sí o sí! Ya lo era antes, eh. Yo siempre compito con esa mentalidad, pero ahora todavía más", añade durante una conversación en la que las risas se mezclan constantemente con lágrimas de emoción: "Es que es increíble, no me puedo creer el nivel de implicación de la gente, a nivel de difusión, de dinero… De todo. Hasta amigas mandándome dinero por Bizum para colaborar con lo poco que podían. Ha sido una locura".

