El Barça se trae a Xavi sin anunciar aún su fichaje

Horas de confusión se han vivido en torno al futuro de Xavi antes de concretarse su llegada al Barça. Mientras el Al Sadd anunciaba en un comunicado (11.46 de la mañana) que el club azulgrana pagaba "la cláusula" del contrato del técnico, cifrada en cinco millones de euros, el club azulgrana negaba ese acuerdo (13.28 h) y que fuera a abonar esa cantidad, aunque se cambia de día de presentación. De domingo a lunes.

Y a las 18.37 h el Barça revelaba ahora sí que no había comunicado oficial alegando que "los contratos no estaban listos", pero sí se confirmaba, en cambio, que Xavi viajaba a Barcelona. Con todo acordado, según explicaron Rafael Yuste, vicepresidente deportivo, y Mateu Alemany, director de fútbol, a los periodistas presentes en Doha, pero sin poder hacerlo público aún ese fichaje.

No ha querido, sin embargo, el Barça precisar si pagaba esa cláusula, alegando que se están redactando los contratos. A su llegada a Marín, a un acto de la peña barcelonista, Laporta no quiso abordar el asunto Xavi. Se refugió en el silencio, como ya había hecho también en el aeropuerto de Vigo.

Tras rechazar hasta en dos ocasiones, ambas con Bartomeu de presidente, la opción de venir como entrenador al Barça, al final Xavi vuelve a casa. Aunque le ha costado más de lo previsto. Y sin contrato oficial, de momento. Y sin confirmación del club azulgrana.

Él anunció el 21 de mayo de 2015 que se iba a jugar al Al Sadd de Qatar "con la idea de volver al Barça en un futuro". Seis años más tarde ya es una realidad.

Aunque se demorara en un viernes tenso porque el club azulgrana quería encajar esa cantidad en el fair play financiero que exige la Liga para no saltarse los topes fijados. De ahí que se buscara durante toda la tarde la salida económica necesaria para poder oficializar el acuerdo.

Se marchó Xavi con Luis Enrique al frente del equipo y vuelve para sustituir a Ronald Koeman tras el interinaje de Sergi Barjuan, que acabará este sábado en Vigo.

Vuelve después de un convulso día de negociaciones que arrancó con el Al Sadd comunicando ya oficialmente que el Barça había pagado la cláusula estipulada en su contrato (no especifica la cifra) además de abrir nuevas vías de cooperación con el club azulgrana.

Un movimiento que irritó a los representantes azulgranas en Doha (Rafael Yuste, el vicepresidente deportivo, y Mateu Alemany, director de fútbol), que habían diseñado la operación junto a Xavi siguiendo las órdenes de Joan Laporta, el presidente que viajó de Barcelona a Vigo, asistiendo a un acto con las peñas gallegas, colgado del teléfono móvil.

Ese comunicado del Al Sadd, con buenas palabras hacia Xavi, escondía, sin embargo, un caso cada vez más enrevesado, dejando a Xavi en una delicada postura porque, tras reunirse con Yuste y Alemany, confiaba en que el Barça oficializara el acuerdo. Tardó más de lo previsto retratando así la tensión vivida entre ambos clubs.

A la espera de que se hiciera oficial, el técnico comía, junto a su staff, en la ciudad deportiva del Al Sadd con la plantilla que ha dirigido esta temporada. El epílogo a su estancia en Doha antes de regresar a Barcelona.

Estaba siendo el Al Saad quien, de momento, está tejiendo y gobernando el relato comunicativo de la operación, a pesar de que Yuste y Alemany confiaban en no tener que pagar la cláusula. Un precio de salida que se conoció, precisamente, en los últimos días de las negociaciones dificultando todavía más el fichaje.

Creía Xavi que saldría gratis del Al Sadd. Y así también lo pensaba el Barça. Pero, finalmente, han tenido que pagar esa cantidad para que la liberación sea efectiva y pueda volar este mismo sábado hacia Barcelona antes de ser presentado, si no hay cambio de última hora, este domingo como adelantó este diario.

Esa idea, pese a la confusión que se ha vivido, es la que mantiene el propio entrenador, confiado en dirigir al Barça hasta el 30 de junio de 2024. Dos temporadas y media que empezarán con la misión inmediata de activar la reacción futbolística de la plantilla en cuanto a juegos y resultados.

La intervención del propio Xavi, que ha sido quien negociado directamente con el propietario del club catarí, ha sido determinante para desbloquear el caso. Por eso, rompió a llorar cuando se iba despidiendo, uno a uno, de todos los jugadores del Al Sadd a los que ha dirigido, además de los ayudantes que se quedan porque se trae a seis a Barcelona.

Xavi es el segundo entrenador en poco más de un año por quien el club azulgrana paga dinero. Bartomeu desembolsó cinco millones de euros a la federación neerlandesa para traerse a Koeman y ahora es Laporta quien destina idéntica cantidad al Al Sadd por Xavi.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X