El Barça niega un acuerdo con el Al-Saad y que vaya a pagar la cláusula de Xavi

Horas de confusión en torno al futuro de Xavi. Mientras el Al Sadd ha anunciado en un comunicado oficial que el Barça pagaba "la cláusula" del contrato del técnico, cifrada en cinco millones de euros, el club azulgrana negaba ese acuerdo y que fuera a abonar esa cantidad, aunque se mantienen los plazos para que sea presentado el próximo domingo en el Camp Nou.

Le está costando a Xavi volver a casa más de lo previsto. Él anunció el 21 de mayo de 2015 que se iba a jugar al Al Sadd de Qatar "con la idea de volver al Barça en un futuro" y el club azulgrana aún no confirma que esa idea se convierta en realidad seis años más tarde.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X