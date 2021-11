Piqué: "Ya me gustaría que la ciudad de Barcelona estuviera al nivel de Madrid. Siento envidia sana"

El jugador del Barcelona y presidente de Kosmos, empresa organizadora de la Copa Davis, elogió a la capital española calificándola como "ejemplo para Europa y el mundo por todo lo que está haciendo"

Gerard Piqué, jugador del Barcelona y presidente de Kosmos, empresa organizadora de la Copa Davis, declaró que "no tendría problema en hacer algún evento en el estadio Santiago Bernabéu si tuviera sentido", y elogió a la ciudad de Madrid calificándola como "ejemplo para Europa y el mundo por todo lo que está haciendo".

"Yo que soy de Barcelona y que amo a mi ciudad más que nada, siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Ya me gustaría a mi que en Barcelona estuviéramos a ese nivel", ha asegurado durante la presentación del evento tenístico.

Las fases finales de la Copa Davis (25 noviembre - 5 diciembre) se disputarán en Madrid, al igual que en 2019, con las mejores selecciones del mundo en busca de la ensaladera de campeones. "La edición de 2019 fue espectacular. Hubo cosas a mejorar, como los horarios, que intentamos arreglar ahora con tres ciudades, y cambiando los partidos de la fase de grupos. Además, a nivel de entradas vamos muy bien", dijo Piqué, que espera una edición "más exitosa que en 2019".

"Vienen todas las raquetas posibles que hay elegibles, salvo los lesionados. Hay una competición de mucho nivel y vamos a disfrutarla", confesó el futbolista del Barcelona, que lamentó la ausencia de Rafa Nadal en el equipo español, aunque admitió que el combinado que dirige Sergi Bruguera tiene "grandes jugadores".

"Rafa estuvo en 2019. He hablado con él a veces, siempre ha estado involucrado con la Copa Davis y el ejemplo fue hace dos años, cuando jugó todo y acabó reventado. España tiene un gran equipo, hay jugadores como Carlos Alcaraz al que podremos ver debutando con 18 años y seguro que lo hará increíblemente bien porque tiene capacidad para sacar muchos resultados", apuntó.

Futuras sedes

Piqué no quiso desvelar los planes que tiene con la Copa Davis en cuanto a futuras sedes de celebración aunque sí admitió que la idea es que vaya cambiando de ciudades. "El acuerdo con Madrid era para dos años y en 2020 no se pudo organizar por la pandemia. A nosotros nos gustaría quedarnos más años pero esto es el mundial del tenis y tiene que ir a otras ciudades y a otros países", confesó.

"De momento hay que disfrutar de esta edición. Amo mi ciudad más que nada pero siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Es un ejemplo para Europa y todo el mundo. Me gustaría que Barcelona estuviese a ese nivel y creo que en estos últimos años nos está costando más", declaró.

"Hay que alabar a Madrid. Siempre me he sentido como en casa aquí y no lo hago por dinero. Jamás me han dicho algo malo por la calle, pese al periodo malo con la selección", subrayó Piqué, que reconoció que los pitos recibidos en los partidos disputados en el Santiago Bernabéu son "normales".

"Con la rivalidad que hay, me encanta que te reciban hostilmente o con pitidos. Es parte de nuestro trabajo", puntualizó el futbolista del Barcelona, que no es reticente a poder organizar, en el futuro, algún evento en el estadio Santiago Bernabéu.

"En organizar la Copa Davis en el Bernabéu no tendría problema si tuviera sentido, pero es complicado. En un estadio ver la pelota es difícil. El Real Madrid es un equipo al que tengo una rivalidad extrema pero cuando no juega, si se puede utilizar en un evento, y más después de las obras que están haciendo, que lo dejarán espectacular, no habría problema", confesó.

"Me apasiona organizar eventos deportivos, ser creativo y pensar en nuevas formas para llegar al público", dijo Piqué, que no quiso hablar sobre la actualidad de su equipo e irónicamente confesó que no ha tenido la oportunidad de darle entradas a Xavi Hernández, candidato al banquillo del conjunto catalán.

Noticias relacionadas