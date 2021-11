La paradoja del Real Madrid femenino: infalible en Europa, a remolque en Liga

El equipo que dirige David Aznar, invicto en Champions, sólo ha logrado siete puntos en ocho partidos de la Primera Iberdrola

La última victoria, ante el Valencia, alivia una situación que ya era crítica para un equipo que aspira a los puestos de honor

La delantera del Real Madrid Esther González remata a puerta durante su partido del domingo contra el Valencia. / J. J. Guillén / Efe

Hay dos Real Madrid femenino en uno. Por un lado está el equipo de impecable trayectoria europea, el que se clasificó en el primer intento de su historia para la fase final de la Liga de Campeones batiendo a doble partido al Manchester City, segundo en la cuatro últimas ediciones de la Superliga inglesa y un clásico de los últimos escalones continentales en el último lustro. Y por otro está equipo que sufre en la parte trasera de la Primera Iberdrola, apenas siete puntos en ocho partidos, solo por detrás del Rayo Vallecano, Valencia, Villarreal y Sporting de Huelva en la tabla, con un exiguo margen de tres puntos sobre el descenso..

Pero, en el fondo, sólo hay un Real Madrid, absorbido por una paradoja sin aparente explicación lógica que le engrandece entre semana y le hunde en días festivos, pese a que el domingo cogió aire derrotando por 2-1 al Valencia en Valdebebas. "No me veo en un examen continuo, pero la realidad es que soy consciente de que en el banquillo donde estoy", dijo su entrenador, David Aznar, hace unas semanas, antes de que su realidad se repitiera una vez más: otra victoria en Champions, otra derrota en Liga. ¿Pero por qué?

"Tienen un grupo asequible en Champions (está también el poderoso PSG, pero aún no se han enfrentado), mientras que en España el nivel es más alto. Siempre lo ha sido y este año ha aumentado", analiza Luis Prado, entrenador y analista de la Primera Iberdrola, que apela también al impacto que supone jugador dos competiciones simultáneas para un equipo que no está acostumbrado a hacerlo. "Siempre cuesta más, implica muchos más viajes. No es extraño, tampoco en hombres, que equipo que juegan por primera vez Europa luego sufran en la Liga. Y no digo con esto que prioricen Europa, pero al final para el Madrid es muy importante lucir el nombre de la institución en la Champions, por una cuestión de tradición", añade Prado.

Un año de vida

El club blanco arrancó su andadura la pasada temporada, después de absorber al Tacón, respondiendo al fin a las demandas de que se uniera al resto de grandes clubes del fútbol español en su apuesta decidida por el fútbol femenino. Incorporó a jugadoras importantes, aunque su rendimiento estuvo incluso por encima de lo esperado. Las jugadoras de David Aznar sorprendieron acabaron la Liga en segunda posición, por detrás del inalcanzable Barcelona, pero por delante de proyectos muy consolidados, como los del Levante y el Atlético.

Este verano, el Real Madrid continuó con su proceso de reforzarse a conciencia, fichando a internacionales españolas como Nahikari García, Athenea del Castillo, Claudia Zornoza y Esther González (tras estar lesionado, debutó el domingo con doblete), además de a la delantera danesa Caroline Møller Hansen. Sobre el papel, la distancia con el que seguramente sea el mejor Barça de la historia todavía era grande, pero el objetivo pasaba por consolidar al club blanco como una alternativa de futuro a las azulgrana en la lucha por el título.

Cinco goles

La realidad, sin embargo, le coloca de momento muy lejos de ese escenario. Pese a los numerosos refuerzos en ataque, el Madrid sólo ha marcado cinco goles en lo que va de campeonato, una producción que sólo mejora a la del Sporting de Huelva y el Villarreal. Ha perdido contra el Levante (4-0), el Atlético (0-2), la Real Sociedad (0-1), el Athletic (2-0) y contra el Sevilla (3-0). Sus únicos puntos los ha logrado empatando in extremis contra el Granadilla (1-1) y venciendo al Eibar (2-1), en un encuentro que posiblemente frenó la destitución de Aznar, y al Valencia (2-1). En Europa, además de eliminar al City con un empate (1-1) y una victoria a domicilio (0-1), ha vendido al Kharkiv ucraniano (0-1) y al Breidablik (5-0).

El técnico está evidentemente cuestionado, pese a que hay factores que sirven de atenuante, como las lesiones que ha ido acumulando, la exigencia del calendario en estas primeras jornadas y también la necesidad de que las nuevas incorporaciones se adapten. Aznar ha probado con varios planteamientos tácticos, apostando por cinco defensas, pero esta tampoco ha sido la respuesta, pues con ese dibujo goleó al Breidablik pero fue goleado contra el Sevilla. Ante el Valencia, regresó a la zaga de cuatro mujeres y acertó. Así lo dijo al menos el marcador.

El PSG

El Real Madrid se sumerge ahora en una fase clave de la temporada. Este sábado recibe al Rayo, uno de los cuatro equipos a los que mira por retrovisor en la clasificación, y después encarará el doble enfrentamiento continental contra el PSG, en el que las parisinas con claras favoritas. No es esa la guerra del Madrid y menos lo es ahora.

La Liga centrará su atención, asumiendo que el objetivo de repetir clasificación para la Champions ya está muy complicado, pues la Real Sociedad, segunda en la tabla, le aventaja en 11 puntos tras apenas ocho jornadas. Apretar al Barcelona en la lucha por el título es simplemente una quimera, pues las azulgrana acumulan 24 puntos, todos los posibles, 16 más que las blancas.

