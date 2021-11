Márquez no correrá en Portimao tras golpearse la cabeza en un entrenamiento

El corredor catalán Marc Márquez será baja este fin de semana en el GP del Algarve, en Portimao (Portugal), penúltima prueba del Mundial de MotoGP, que ya tiene nuevo y flamante campeón en la figura del joven francés Fabio Quartararo (Yamaha). El piloto de Honda había conseguido en los últimos cuatro grandes premios sus mejores resultados en el año de su reaparición, después de diez meses alejado de la pista y tras tres intervenciones quirúrgicas en su brazo y húmero derecho, al lograr ser segundo en Aragón, cuarto en Madrid y lograr dos victorias consecutivas en Austin (Texas, EEUU) y, recientemente, de nuevo en San Marino en el GP de la Emilia Romagna.

Según acaba de comunicar el equipo Repsol Honda, “el pasado sábado, mientras se preparaba para la cita de Portimao en uno de sus entrenamientos habituales de off-road, Márquez sufrió una caída que le provocó una leve contusión en la cabeza. Tras unos días de reposo en casa y ver que el piloto del equipo Repsol Honda seguía con malestar, hoy martes le han realizado una revisión médica para evaluar su estado actual. Finalmente y por precaución, se ha tomado la decisión de que este próximo fin de semana Marc no dispute el Gran Premio del Algarve”.

This past Saturday Marc Marquez, while preparing for the Algarve Grand Prix with one of his standard off-road training sessions, suffered a fall that caused a slight head concussion.https://t.co/WdDGicQ4CI pic.twitter.com/mXNJtvnjGC