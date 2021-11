España remonta ante Eslovaquia y suma su primer punto en la Copa Billie Jean King de tenis

El equipo femenino español de tenis logró este lunes el primer punto en las finales de la Copa Billie Jean King tras derrotar a Eslovaquia en un cruce igualado que se definió en el partido de dobles, donde Sara Sorribes y Carla Suárez se impusieron a Viktoria Kuzmova y Tereza Mihalikova por 4-6, 6-2 y 1-0.

Sorribes había igualado antes esta serie, tras vencer a Anna Karolina Schmiedlova por 6-3, 3-6 y 6-2, en un enfrentamiento que se había complicado tras la derrota inicial de Carla Suárez frente a Viktoria Kumzova.

Las eslovacas mantuvieron sus opciones hasta el set final, disputado como "tie break" de diez puntos, que se cerró con un marcador de 10-7 para las de Anabel Medina.

🇪🇸 2⃣-1⃣ 🇸🇰



