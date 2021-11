El equipo Ineos ficha a Omar Fraile

Omar Fraile, Santurtzi , 31 años, correrá las dos próximas temporadas por el conjunto británico del Ineos, escuadra que anunció este lunes de forma oficial la incorporación del ciclista vizcaíno. Hasta ahora Fraile era corredor del Astana, equipo que el próximo año ha vaciado prácticamente la nómina de corredores españoles, aunque ha fichado al catalán David de la Cruz.

Fraile es en la actualidad el campeón de España de ciclismo y un habitual entre los inscritos en el Tour y en la Vuelta. En la ronda francesa, concretamente, fue en 2018 el ganador de la etapa que finalizó en el aeródromo de Mende, llegada que repetirá en 2022, en el Macizo Central. Es el último triunfo de un corredor español en el Tour puesto que ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021 los ha habido en la Grande Boucle; es más esta temporada tampoco los hubo ni en el Giro ni en la Vuelta.

Precisamente Fraile inauguró su palmarés de victorias en grandes vueltas cuando ganó en 2017 una etapa del Giro. En la Vuelta, por dos ocasiones, se ha proclamado vencedor de la clasificación de la montaña. Considerado como un buen gregario, su principal trabajo estas últimas temporadas en el Astana, también es un especialista en fugas.

