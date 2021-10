Xavi, principal candidato para sustituir a Koeman

Xavi, actual entrenador del Al Sadd de Doha, se perfila como la primera opción para suceder a Koeman, aunque el club no descarta otras vías en las que ha venido trabajando Mateu Alemany, director de fútbol y máximo responsable de esta área

Xavi, en el banquillo durante un partido del Al-Saad. / Karim Jaafar

4 Se lee en minutos Marcos López



Se ha cansado Joan Laporta. Se ha cansado de esperar que Ronald Koeman levantara a un Barça que va camino de la perdición. Se ha cansado y ya de madrugada, a las 00.15, emitió el comunicado oficial, en el que certificaba el despido del técnico neerlandés. Nada más perder el partido en Vallecas (1-0), el dirigente se reunió con el entrenador para anunciarle que estaba destituido tras meses de compleja cohabitación institucional.

Xavi, actual entrenador del Al Sadd de Doha, se perfila como el gran candidato para suceder a Koeman, aunque el club no descarta otras vías en las que ha venido trabajando Mateu Alemany, director de fútbol y máximo responsable de esta área. Es el gran candidato, a pesar de que Laporta consideraba que estaba verde aún y que sería interesante que pasara antes por el filial azulgrana.

De momento, el club no ha informado ni tan siquiera sobre quién se sentará el sábado en el banquillo del Camp Nou ante el Alavés. Ni si habrá un técnico interino a la espera de cerrar las negociaciones con Xavi, ya activadas desde hace varias semanas, cuando Laporta desbloqueó una tensa relación cruzando mensajes telefónicos

El entrenador que trajo Bartomeu y nunca sintió suyo Laporta le ha durado solo siete meses. Ya quiso despedirlo el pasado verano, pero no encontró recambio alguno. Entonces, Koeman ya sabía que era cuestión de tiempo su salida del Barça. No ha sabido, como se ha visto en la derrota ante el Madrid (1-2) y el Rayo (1-0), revertir la situación de un equipo, que ocupa actualmente la novena posición en la Liga, por lo que se ha precipitado su despido.

Se hartó Laporta. Y se hartó, echando a Koeman en Madrid. "El presidente Joan Laporta se lo ha comunicado después de la derrota ante el Rayo Vallecano", argumenta el club en un escueto comunicado, hecho público pasadas las 12 de la noche, de apenas 11 líneas. Un frío e impersonal comunicado para rubricar el divorcio con un entrenador al que jamás vio parte de su proyecto.

Valverde, Setién, Ronald...

El Barça no ha querido, sin embargo, dar pistas sobre el nuevo técnico del Barça. Xavi es la única vía que le queda, sin embargo, a Laporta, atrapado en una delicada situación porque la decadencia del equipo le ha llevado casi a un callejón sin salida. Harto de que Koeman no diera con la tecla para reactivar al equipo, tomó de madrugada la decisión que marcará su política deportiva en este segundo mandato. No vendría Xavi como hubiera llegado en caso de que Víctor Font, el candidato que sí creía en él, con toda la potencia y control sobre el área deportiva.

Llegó a decir Laporta que no veía capacitado a Xavi para dirigir al equipo, además de indicar que tenía que pasar por el Barça B como hicieron en su día Guardiola y Luis Enrique. Pero la situación se le ha envenenado de tal manera al presidente que no le quedan más opciones.

El técnico del Al-Sadd está dispuesto a fichar asumiendo que no tendrá ese poder que sí le garantizaba Font. Pero el club no ha querido anunciar ni tan siquiera quién dirigirá hoy a la plantilla tras el despido de Koeman. Es más, Xavi, que había dicho 'no' en dos ocasiones a Bartomeu para dirigir al Barça, se había dejado una puerta abierta al lograr que su cláusula de salida con el club catarí fuera rebajada sustancialmente.

Decisión en caliente

Inicialmente, la directiva dijo que no tomaría decisiones en caliente. Pero acabado el partido en Vallecas, se tomó la medida de prescindir de Koeman. Es el tercer entrenador del Barça que es despedido en menos de dos años tras la salida de Valverde (Bartomeu lo echó en enero del 2020), Setién (Bartomeu lo despidió en agosto del 2020) y Koeman (Laporta lo ha echado en octubre del 2021).

De madrugada llegó el equipo, con el cuerpo técnico, a la ciudad deportiva de Sant Joan Despí ya sabiendo el despido del neerlandés, que se encerró en el vestuario con sus jugadores y ayudantes. Y Laporta, que guardó silencio sobre el futuro de Koeman antes y después de su adiós, ultima ahora la estrategia para presentar a su nuevo entrenador. Aunque no ha abierto la boca, tramando el plan de emergencia con Mateu Alemany y Ramon Planes, el secretario técnico azulgrana.

Despedido Koeman y si logra fichar a a Xavi, Laporta logra desviar el foco de atención sobre su figura en busca de un nuevo estímulo para un Barça que se juega su futuro en la Liga y también en la Champions el martes en Kiev. Tras ofrecerle la renovación y ratificarlo antes de perder ante el Atlético, el presidente ha echado a Koeman, algo que no hizo ni con Rijkaard ni tampoco con Guardiola. Ahora, furtivamente y de madrugada, fue despedido Koeman.

A la una de la madrugada volvía a su casa. Ya no era entrenador del Barça.

