España cae en un grupo exigente en la Eurocopa femenina

Tras golear este martes a Ucrania en el partido previo al Mundial de 2023, la Selección Española ya conoce a sus rivales para disputar la fase de grupos de la Eurocopa de 2022. El acto, que se ha llevado a cabo en Manchester a las 18.00 horas, ha empezado con las actuaciones musicales de Ellie Goulding y Ella Henderson, y ha contado con la participación de Juan Mata y Rubén Días, maestros de ceremonia. Curiosamente, el jugador asturiano fue el encargado de abrir la bola que colocó a España en el grupo B.

Estos son los cuatro grupos de la primera ronda del torneo:

GRUPO A: Inglaterra, Noruega, Austria y Irlanda del Norte

GRUPO B: Alemania, España, Dinamarca y Finlandia

GRUPO C: Países Bajos, Suecia, Suiza y Rusia

GRUPO D: Francia, Italia, Bélgica e Islandia

