Un Barça sin chispa sufre ante el Maccabi el primer revés en la Euroliga

Cuarenta y ocho horas después del gran triunfo en Estambul con la canasta milagrosa de Mirotic, el Barça sufrió el primer revés del curso en la Euroliga. En una competición sin tregua es imposible mantener siempre el mismo nivel y el club azulgrana cayó con estrépito en su visita al Maccabi (85-68).

🚨 FINAL @MaccabitlvBC 85-68 Barça



La ratxa de victòries es queda en 13



First loss of the #EuroLeague season



💪 A ganar el siguiente



🔵🔴#ForçaBarça! pic.twitter.com/GFR2uhXdc4