Carlos Alcaraz vuelve a dar una exhibición ganando a Andy Murray

1 Se lee en minutos Dioni García



Carlos Alcaraz sigue dando pasos firmes y seguros en su carrera deportiva. El tenista de El Palmar, que hace solo tres semanas cayó derrotado en Indian Wells ante el ex número 1 del mundo y ganador de tres Grand Slam Andy Murray, se ha vengado para acceder a la tercera ronda -cuartos de final- del Estern Open 500 de Viena, que se disputa en pista indoor. El triunfo del murciano ha llegado en solo dos sets por 6-3 y 6-4 después de remontar una situación adversa en el segundo.Alcaraz ha comenzado dominando el choque en la primera manga. Ha logrado una rotura de servicio en el primer juego y después, tras salvar una bola de break de Murray, se ha anotado el segundo. Pero el británico, tras una maratoniano cuarto juego donde el murciano ha llegado a evitar cinco roturas de servicio, no ha podido también evitar la sexta, igualándose el choque (2-2). Pero ese contratiempo no ha supuesto un contratiempo para el pupilo de Juan Carlos Ferrero, que ha reaccionado en el siguiente para volver a romper al servicio de Murray después de disponer el murciano de cuatro bolas para lograrlo. A partir de ese instante, Alcaraz se ha mostrado muy seguro con su saque para cerrar el set con un 6-3 y otra rotura de servicio.Murray no se ha dado por vencido y en el segundo set ha dejado al joven murciano en blanco en un juego con su servicio (1-2) para posteriormente llegar a situarse con un inquietante 1-3. El británico siguió dominando la manga hasta el 2-4, pero en ese momento volvió a salir la mejor versión del murciano, que con su potente derecha resolvió por la vía rápida el 3-4 y encadenando a partir de ese momento cuatro juegos consecutivos que le han llevado a ganar y a acceder a cuartos de final. Su rival en esa ronda será el ganador del encuentro entre el georgiano Nikoloz Basilashvili, número 25 del mundo, y italiano Matteo Berrettini, que en la actualidad ocupa el siete.

Noticias relacionadas