Ancelotti defiende a Koeman: "La sociedad tiene un problema"

El técnico del Real Madrid ha señalado que los insultos al entrenador culé suponen una "falta de educación intolerable"

Carlo Ancelotti y Ronald Koeman, entrenadores del Real Madrid y Barça respectivamente, se saludan antes del Clásico / REUTERS/Albert Gea

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, lanzó este lunes un mensaje de apoyo al entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, que fue víctima el domingo de la violencia de algunos aficionados cuando abandonó en coche el Camp Nou, y aseguró que "la sociedad tiene un problema" que va más allá del fútbol.

El técnico del Barcelona fue insultado por un grupo de seguidores que rodeó su vehículo, en el que viajaba con su mujer, y zarandeó el coche cuando salía del estadio tras la derrota en el duelo contra el Real Madrid. "La sensación que tuve al verlo es que me sentí molesto", reconoció Ancelotti en rueda de prensa. "Lo siento por Koeman, que no tiene que pasar eso, no se puede tolerar la mala educación", añadió.

En su análisis de lo ocurrido, Ancelotti señaló que existe una falta de educación intolerable: "Es un problema social y no es solo del fútbol, porque falta el respeto por la persona, no por el entrenador". "Koeman no es un entrenador, es una persona que trabaja como entrenador y cuando le faltas al respeto a la persona, significa que la sociedad tiene un problema", manifestó.

"La vida del entrenador es bonita, hacemos lo que nos gusta. Hay que aceptar la crítica, lo que molesta es la falta de respeto a la persona, pero eso molesta a todos, no solo a los entrenadores", subrayó. "Es lo más feo que te puede pasar. Cuando era niño me enseñaron que si quieres ser respetado tienes que respetar. Es una de las primeras cosas que te enseñan", sentenció.

Noticias relacionadas