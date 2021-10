Decenas de personas se manifiestan en Nueva York en apoyo a Kyrie Irving

Decenas de personas se concentraron este domingo ante el pabellón del equipo de la NBA de los Brooklyn Nets para mostrar su apoyo al jugador Kyrie Irving, cuya franquicia no le permite disputar partidos mientras no esté vacunado contra la covid-19.

El mandato de la ciudad de Nueva York obliga a vacunarse a los deportistas profesionales que juegan para un equipo local.

Los manifestantes exhibieron pancartas de apoyo a Irving, que ha justificado su decisión de no vacunarse en diversas teorías conspiracionistas. El base, que ha destacado también por su militancia en movimientos antirracistas, es también un firme defensor del 'terraplanismo', que asegura que la Tierra es plana.

La tensión se desató después de que los miembros de seguridad de los Brooklyn Nets cortasen el paso a los manifestantes para impedir que estos entrasen al pabellón. Asimismo, protestaron por el mandato de vacunación de Nueva York.

