Así fueron los 'I Premios de la mujer en el deporte'

SPORT y WOMAN, WOMAN y SPORT. La suma de las dos cabeceras de Prensa Ibérica, de sus sinergias y esfuerzos colectivos, hicieron posible que este lunes viviéramos, en la antigua Fábrica Damm de Barcelona, la gala de los 'I Premios de la mujer en el deporte’. Un evento de dimensión nacional, retransmitido en directo por el programa ‘Teledeporte’ de TVE, pensado, diseñado, creado y concebido para dar la visibilidad que merece la mujer en el mundo del deporte y en todos los ámbitos que engloba.

Una gala para reconocer brillantes trayectorias, historias de superación, hitos deportivos, comportamientos individuales y colectivos, iniciativas, donde las protagonistas, con mayúscula, han sido mujeres que a través del deporte han hecho o están haciendo historia y que han dejado impronta.

Comprometidos

Por primera vez en la prensa española, un grupo editorial nacional ha adquirido el compromiso social de dar visibilidad a la mujer deportista. Con hechos, poniendo el foco en ellas y reconociendo sus méritos.

Durante la gala hubo mensajes muy emotivos, parlamentos de gran calado, como el mensaje que desde el estrado envió Aitor Moll, Consejero Delegado de Prensa Ibérica: ”Creemos que es fundamental apoyar al deporte femenino y darle visibilidad, porque somos defensores de la igualdad”. Agregó Aitor Moll , que entregó el premio a la histórica Ona Carbonell, “estamos comprometidos con este proyecto como parte de nuestra responsabilidad social, porque el esfuerzo que hay detrás del deporte femenino es un gran valor para la sociedad”.

Paridad

Precisamente la gran campeona de natación sincronizada, Ona Carbonell, puso el acento en la paridad que hubo en los últimos Juegos Olímpicos de Tokyo entre deportistas masculinos y femeninos. E igualmente defendió la posibilidad de poder seguir siendo un atleta de élite después de la maternidad.

La gala empezó con la bella historia de esfuerzo personal de la tenista canaria Carla Suárez, que regresó a las pistas después de superar un cáncer. Imposible encontrar una mejor destinataria del premio superación.

No pudo estar presente físicamente, pero sí a través de un video, la campeona olímpica de triple salto Yulimar Rojas, la gacela cubana que compite con los colores del FC Barcelona.

Precisamente el club azulgrana fue protagonista de la noche, porque se premió la extraordinaria gesta del primer equipo femenino, que firmó la temporada pasada el histórico triplete, con su primera Champions League. Gracias a ellas hoy muchas niñas y jóvenes se miran en ese espejo.

Valores

Uno de los mensajes que volvió a quedar grabado en la memoria colectiva de los presentes fue el de los valores. Así lo explicó Ana María Parera, la madre del mítico Rafa Nadal que está detrás de la Fundación de su hijo junto a su nuera, Francesca Perelló. La Fundació Rafa Nadal está presente en más de 25 ciudades y también en la India permitiendo que todos los niños y niñas, sin importar su condición social o económica puedas hacer deporte:“Para nosotros lo importante son las personas”.

Por razones obvias sentimos una gran satisfacción al ver en el estrado a un ejemplo para generaciones de periodistas. Un premio de comunicación que no hubiera podido caer en mejores manos: Paloma del Río.

Patrocinadores

La fiesta de WOMAN y SPORT contó, entre otros invitados, con la presencia de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs y de David Escudé, diputado delegado de deportes de la Diputació de Barcelona.

Una gala que no hubiera sido posible sin el apoyo de los patrocinadores, Estrella Damm, Caixabank, Cupra, Iberdrola, Renfe, Inverlegal Advocats y Movistar y la colaboración de FCEnergía y RTVE.

Premio Superación

Carla Suárez

La tenista profesional volvió a las pistas tras superar un cáncer. En su alocución tras recibir el premio -de manos de Ignasi Casanovas, director de márketing de Cupra y de Diego Segura, director de márketing de SPORT-, Carla Suárez lanzó un mensaje de apoyo a las mujeres que han pasado y pasan por su misma situación: "Quiero dar las gracias no solo por este reconocimiento sino por todo el cariño que me han dado. Decirle a toda esta gente que está luchando que no pierda la esperanza ni pierda nunca la fe".

Premio Internacional

Yulimar Rojas

La venezolana batió el récord del mundo de triple salto en Tokio. Actualmente en Venezuela, Yulimar Rojas se mostró muy agradecida en un cariñoso vídeo. "Estoy muy contenta por recibir este premio como baluarte del deporte femenino. Es un placer y me enorgullece que mi trabajo esté siendo valorado y se vea identificado en muchas partes del mundo", explicó la azulgrana.

"Este premio me inspira a seguir trabajando, a seguir luchando y a seguir dando el todo por el todo. Las mujeres tenemos el valor de hacer lo que queramos, de cumplir nuestros sueños y este es un ejemplo de eso", recalcó.

Premio Deporte 4.0

Patry Jordán

4.0 Referente internacional como entrenadora on line con su canal. La preparadora física en su canal de GymVirtual, Patry Jordan, se mostró muy orgullosa del premio recibido después de pasar del anonimato a tener más de 10 millones de seguidores en internet. “Al principio no lo tenía muy claro porque había pasado una pandemia”, explicó.

“Quiero agradecer el premio y me hace mucha ilusión porque une dos mundos muy importantes para mi, la mujer y el deporte”, explicó en la gala. Dijo sentirse “muy agradecida de estar entre tantas mujeres, con tanto talento y trabajo detrás”.

Premio Comunicación

Paloma del Río

Ha retransmitido un total de 15 ediciones de los Juegos Olímpicos. Paloma del Río, un emblema del periodismo, se mostró muy halagada por un merecido premio que reconoce el trabajo de una enorme profesional que ha cubierto 15 Juegos Olímpicos (nueve de verano y seis de invierno) en 35 años de carrera. Le entregaron el premio Oriol Nolis (director de TRVE en Catalunya) y Óscar Voltas (director general de Revistas de prensa Ibérica).

"Es un honor compartir este premio con todas vosotras. Aquí mucha gente hoy me está poniendo cara y cuerpo. Ahora estoy recogiendo el fruto a muchos años de trabajo para difundir el deporte minoritario y femenino. Yo sigo llamando a las puertas para que tengan su sitio y su voz. No puede ser que no tratemos a las deportistas como merecen", reclamó.

Premio Trayectoria

Coral Bistuer

Pionera del taekwondo en España, fue campeona del mundo. Mayka Sánchez, directora de Woman, entregó el galardón a Coral Bistuer, quien lo agradeció con un mensaje contundente y a la vez justo: "Tenemos la suerte de tener excelentes deportistas que para las niñas que empiezan son referentes, pero cuando nosotras empezábamos no teníamos a nadie como referente. Teníamos que fijarnos en los hombres que triunfaban. Por eso tenemos que reivindicarlo: somos iguales".

Premio Extraordinario

Barça Femenino

Ha ganado el triplete y ha copado el podio de mejores jugadoras. Alexia Putellas, Sandra Paños y Jenni Hermoso, que no pudieron asistir a la gala por compromisos internacionales, agradecieron el premio en nombre del equipo a Woman y a SPORT a través de un vídeo. Destacaron que “todas estas mujeres han demostrado que el futuro pasa por la igualdad de condiciones y oportunidades, también en el deporte". Y añadieron: "con esfuerzo y dedicación llegan los resultados, y nosotras sabemos que este es el camino para seguir compitiendo y luchando por todos los títulos".

Premio Woman in Sport

Ona Carbonell

Volvió a competir en unos Juegos un año después de ser madre. Ona Carbonell reconoció que, después de haber ganado tantas medallas y en tantas competiciones internacionales, "la mejor medalla ha sido mi familia", dijo la nadadora, tras recibir el premio de manos de Aitor Moll, Consejero Delegado de Prensa Ibérica y Alfred Bustillo, director de patrocinios de Caixabank.

"Compaginarlo todo tiene una extrema la dificultad", dijo Carbonell. "Esperemos que todo cambie. En los últimos Juegos, el 49% fueron mujeres y estamos en el camino de la paridad. En la etapa de maternidad todavía hay mucho camino por recorrer, pero cuantas más mujeres lo visibilizan, más oportunidades habrá en el futuro, y tomar una decisión sin temer por tu carrera, es importante", dijo la deportistas catalana.

Premio Evolución Deportiva

Gisela Pulido

Diez veces campeona del mundo de Kitesurf Freestyle. La laureada deportista catalana agradeció el premio y explicó que le servirá de acicate de cara a su gran reto en los Juegos de París. Lo recibió de manos de Andrés Carasso Vendrell (delegado de Iberdrola en Cataluña) y de Sergi Guillot (Director General de Prensa Ibérica).

"Estoy muy feliz por compartir este premio con todas vosotras. Ahora tengo por delante unos cuantos retos. La disciplina que hago ahora es Kitesurf, que es muy distinta, pero con la posibilidad de ir a unos Juegos representando a mi país. Estoy muy ilusionada, me encanta lo que hago y tengo mucha pasión, así que a darlo todo", señaló Gisela Pulido.

Premio Equipo

Equipo Movistar

Primer equipo ciclista profesional español creado en 2018. Lourdes Oyarbide y Sara Martín, que acudieron a recoger el Premio Equipo en representación de las 14 componentes del Movistar Team femenino, resaltaron los éxitos conseguidos desde la fundación del equipo. “Veníamos todas con tantas ganas, que en el momento que nos han dado esa oportunidad para competir a nivel internacional hemos respondido. Año tras año hemos ido creciendo y todavía seguimos haciéndolo”.

Premio Directiva

Ana Mª Parera

Junto a Francisca Perelló dirigen la Fundación Nadal. Ana Maria Parera, presidenta de la Fundación Rafa Nadal, reconoció que su trabajo en la Fundación está enfocado “al desarrollo de las personas, indiferentemente si es hombre o mujer, pero es cierto que tenemos muchas más mujeres que hombres”.

Parera, madre del gran campeón de tenis mallorquín, aseguró que “todos los que estamos aquí estamos convencidos que el deporte es fundamental para el desarrollo de las personas y mucho más de los niños. Hemos conseguido consolidar cuatro proyectos con más de 1000 niños”, explicó.

