Sam Lowes suma su sexta "pole" y Raúl Fernández saldrá delante de Gardner

El británico Sam Lowes (Kalex) sumó este sábado la sexta "pole position" de la temporada y batió el récord absoluto de primeras posiciones de entrenamientos en Moto2 al ser el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de la Emilia Romaña en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.

Ni el líder del mundial, el australiano Remy Gardner (Kalex), ni su rival por el título, el español Raúl Fernández (Kalex), estuvieron a la altura de las circunstancias, quizás por no querer arriesgar más de lo estrictamente necesario -decimocuarto y décimo, respectivamente- al ver las numerosas caídas que se produjeron en las dos clasificaciones.

El español Jorge Navarro (Boscoscuro) fue el primer líder de la clasificación inicial de Moto2, en la que se produjeron numerosas caídas, como las de Marcel Schortter (Kalex), Tony Arbolino (Kalex), Marco Bezzecchi (Kalex), Nicolo Bulega (Kalex), Simone Corsi (MV Agusta), Tomaso Marcon (NTS), Barry Baltus (NTS), Mattia Casadei (Kalex), una auténtica sangría a la que se unió casi al final el italiano Lorenzo Baldasarri (MV Agusta).

Una ligera lluvia caída durante algunos minutos, la bajada de la temperatura y, probablemente el compuesto duro de los neumáticos Dunlop, pudiera estar en el centro del problema por el cual tantos pilotos se fueron por los suelos en la primera clasificación.

Jorge Navarro, que vista la accidentalidad de la sesión decidió entrar muy rápido en su taller, Héctor Garzó (Kalex), el estadounidense Cameron Beauvier (Kalex) y el italiano Fabio di Giannantonio (Kalex) fueron los beneficiados de la situación al lograr los mejores tiempos de la tanda muy rápidamente, pero todavía con tiempo por delante como para que se produjesen cambios.

En el tramo final el también español Albert Arenas (Boscoscuro) se encaramó a la segunda plaza, por delante de Garzó y del neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex), que dejó fuera al americano Beauvier. Todos los españoles acabaron dentro de la segunda clasificación de Moto2.

Nuevamente Jorge Navarro se pudo aprovechar de su conocimiento de la pista por disputar la primera clasificación y también fue el primero en encabezar la tabla de tiempos en la segunda, perseguido a más de nueve décimas de segundo por otros dos españoles, Raúl Fernández y Augusto Fernández.

