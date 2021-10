Robert Sarver, propietario del Real Mallorca, acusado de racista y acosador sexual

El propietario del Real Mallorca y dueño de los Phoenix Suns, Robert Sarver, se enfrenta a unas acusaciones de racismo, sexismo y acoso sexual que podrían obligar a la NBA a expulsar al empresario de 59 años de la liga estadounidense.

Según ha avanzado el periodista Jordan Schultz, “la NBA trabaja en evidencias recogidas hace meses” que saldrán oficialmente a la luz la semana que viene. En ellas se acusa a Sarver de “un episodio de racismo, sexismo y acoso sexual” por el que la liga norteamericana obligaría al magnate a abandonar su puesto como dueño del equipo de Arizona.

🚨 Breaking: The NBA is preparing for a massive story accusing #Suns owner Robert Sarver of racism, sexism and sexual harassment in a series of incidents, sources say. With enough evidence to support such claims, there’s a real chance the league would forcibly remove Sarver.