Bagnaia se lleva la pole y dificulta el título de Quartararo en el GP de Emilia Romaña

El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) y otros dos pilotos de Ducati, al concluir tras él, complican la posible consecución del título mundial anticipadamente al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) en el Gran Premio de la Emilia Romaña de MotoGP el domingo en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.

Bagnaia ha sumado su cuarta "pole position" consecutiva por delante de su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, y con el también italiano Luca Marini tercero, ambos sobre sendas Ducati Desmosedici, GP21 y GP20, respectivamente, lo que complica considerablemente el objetivo del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) de proclamarse matemáticamente campeón del mundo el domingo en Italia.

Los cuartos entrenamientos libres de MotoGP sirvieron para que todos los pilotos pudiesen calibrar sus opciones y la posibilidad de montar neumáticos de seco "slicks" para disputar ambas clasificaciones y por eso fue casi un hábito ver como los pilotos salían a pista, daban una vuelta y volvían a sus talleres al comprobar que en el trazado italiano ya había un "carril" completamente seco por el que rodar.

BREAKING: For the first time in his #MotoGP career, @FabioQ20 will NOT take part in Q2!!! 😱#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/5bNQ5dK8c6