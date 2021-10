Paula Badosa se doctora con su primer Masters 1000 en Indian Wells

Es la primera española en llevarse el título

Se impuso a Victoria Azarenka por 7-6 (5), 2-6 y 7-6 (2) y asciende al lugar número 13 de la WTA

Paula Badosa, con el trofeo de ganadora de Indian Wells

Paula Badosa ha conseguido reencontrarse, es feliz jugando a tenis, se le nota en la cara, en el juego y sobre todo en los resultados que está obteniendo esta temporada. Es una gran noticia que esta joven tenista catalana haya dejado atrás la depresión que sufrió y los problemas de ansiedad. Es otra persona, segura en la pista pese a que en la final nunca aparcó la cara de concentración y seriedad. Y con ella se llevó el partido, la final y el título de Indian Wells tras ganar a Victoria Azarenka por 7-6 (5), 2-6 y 7-6 (2).

Paula empezó nerviosa y Azarenka intensa. Era la diferencia entre una tenista con experiencia y que ya ha ganado en dos ocasiones el título en Indian Wells y una tenista que debuta en una final de Masters 1000. Era lo previsible y lo natural.

Pero la catalana salvó en el segundo set tres bolas de break y ello le dio alas, pausa y tranquilidad, todo lo contrario que a la bielorrusa, a quien le entraron las dudas. Tanto fue así que en el tercer juego fue Badosa quien dispuso de tres bolas de rotura. Azarenka conservó el saque, pero sudando.

Esto se convirtió en rutina con ambas jugadoras con problemas para conservar el saque hasta que en el séptimo juego Paula logró el break, pero la bielorrusa lo solventó con un contrabreak. Igualdad, mucha igualdad y, pese a que Paula no acababa de encontrarse cómoda se agarraba con fuerza al partido. Era una gran oportunidad, uno de los momentos soñados, y no estaba por la labor de dejarlo escapar. Un nuevo break en el undécimo juego le abrió un mundo que no aprovechó. 6-6 y a por un 'tie break' que Badosa empezó dominando, se lo dejó complicar pero con mucho sufrimiento lo acabó ganando. El primer set ya era suyo.

Llegó la descompresión en el segundo set para Badosa tras haber superado tanta tensión y Azarenka, mucho más sólida, se lo adjudicó en un abrir y cerrar de ojos por 6-2.

En el tercero volvió la lucha titánica. Break, contrabreak... misma dinámica que al inicio con idas y venidas y ambas capaces de lo mejor y lo peor. De esos partidos que parece que uno se cansa incluso viéndolo por la tele al ver el esfuerzo de las jugadoras en la pista.

A Badosa le faltaba convicción en actitud. Estaba sufriendo pero sacando adelante los puntos complicados pero no los celebraba, no se dejaba ir en ningún momento. Por concentración, por tensión, por responsabilidad, por novedad, por sufrimiento... cuantas cosas pasaban seguro por la cabeza de la tenista de Begur que tenía que luchar lo indecible cada punto ante una jugadora que lo devolvía todo.

El partido iba en 'crescendo' con el paso de los juegos del tercer set. Ambas se agarraban al partido con uñas y dientes logrando puntos de dibujos animados que ambas merecían ganar.

Azarenka rompió el saque a Badosa para ponerse 5-4 y saque para ganar el partido. Paula veía como se escapaba la final tras un duro juego pero los partidos hay que cerrarlos y la bielorrusa se encogió y vio como la catalana remontaba y se ponía 6-5 por delante. De infarto.

Como no podía ser de otra manera, nuevo 'tie break' para cerrar un partido que ambas merecieron ganar. Empezó como el del primer set con un 3-0 para Paula que esta vez no dejó escapar y se llevó el título convirtiéndose en la primera española en conseguirlo.

Badosa ya es una de las grandes, será la decimotercera tenista del mundo el lunes y se acerca mucho más a las WTA Finals, lo que se ha convertido ya en su claro objetivo. Hoy ha nacido una estrella y se llama Paula Badosa.

