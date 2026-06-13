Ver gratis 'Romeo y Julieta' en Madrid: el Teatro Real emitirá la ópera en directo este sábado

Con motivo de la undécima edición de la Semana de la Ópera, el Teatro Real retransmitirá en directo y de forma gratuita la última función de una de las tragedias más intensas de todos los tiempos. Si a esto sumamos que se basa en una obra de William Shakespeare no es difícil deducir que hablamos de la ópera 'Romeo y Julieta' de Charles Gounod.

Producida en colaboración con la Ópera de París, con dirección musical de Carlo Rizzi y escénica de Thomas Jolly, el coliseo madrileño ha previsto dar a conocer esta obra a través de 150 puntos de emisión por todo el territorio incluidos Santa Pola (Alicante), Alcalá de Henares (Madrid) o la plaza de Astorga (León).

La duración de la ópera 'Romeo y Julieta' es de aproximadamente 3 horas y 10 minutos / Teatro Real

Así, en espacios municipales, plazas, instituciones, museos y centros culturales este sábado a las 19:30, podrá volver a escucharse la famosa frase: "¡Oh, Romeo, Romeo! ¿Por qué eres tú, Romeo? Júrame que me amas, y dejaré de ser yo una Capuleto."

Algunas retransmisiones estarán adaptadas

Muchos de los puntos previstos por el Teatro Real son pequeñas localidades con apenas un centenar de habitantes como es el caso de algunos pueblos de Asturias y Castilla y León. Además, en otros, se reúnen personas con problemas de audición o visión, por lo que el coliseo madrileño ha previsto la adaptación de algunas retransmisiones con subtítulos o programas para autodescripción de las escenas en el caso de personas invidentes.

¿Dónde verlo en Madrid?

Algunos de los puntos confirmados en la capital son el CaixaForum, que comunicaba oficialmente sumarse a la emisión, así como el Teatro Auditorio Adolfo Marsillach, situado en San Sebastián de los Reyes que también abrirá sus puertas de forma gratuita a las 19:30 horas.

Otros centros culturales de la Comunidad como auditorios, museos y ayuntamientos habilitarán pantallas para el evento. El listado completo está disponible para su consulta en el mapa de puntos de emisión en la Web Oficial del Teatro Real.

Una escenografía giratoria para mostrar la peste en Verona

La ópera, protagonizada por la soprano estadounidense Nadine Sierra, como Julieta, y el tenor mexicano Javier Camarena, como Romeo, se representa en una escenografía giratoria, presidida por la gran escalinata de la Ópera de París (Palais Garnier). En esta plataforma en movimiento, transcurrirá la trágica historia de los jóvenes enamorados, que tuvo lugar en el período en que Verona era asolada por la peste.

En el reparto destacan los actores y actrices Nadine Sierra, Javier Camarena, Ismael Jordi, y Laurent Naouri / Teatro Real

Reforzando el carácter trágico, intenso, fatalista y urgente del amor de 'Romeo y Julieta' esta composición que Gounod estrenó en París el 27 de abril de 1867 regresa al Teatro Real 115 años después de su última representación. De esta forma, esta producción marca el final del homenaje que el Real brinda esta temporada a William Shakespeare, quien consiguió inmortalizar esta historia de amor en medio del odio heredado por el enfrentamiento de entre los Montesco y los Capuleto.

La Semana de la Ópera continúa sumando espectadores

Desde su creación, la Semana de la Ópera se ha consolidado como uno de los grandes proyectos del Teatro Real, que en las últimas ediciones ha llegado a congregar a una audiencia de más de 50.000 espectadores, gracias a la participación de los ayuntamientos y centros culturales. Este año se han sumado puntos de 16 comunidades autónomas, aunque no está incluida la tradicional pantalla gigante en la madrileña plaza de Isabel II, en la fachada del coliseo.