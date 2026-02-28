Última hora de los Premios Goya 2026, en directo | Los primeros invitados comienzan a desfilar por la alfombra roja

La ciudad de Barcelona acoge este sábado, 26 años después, la gala de los Premios Goya. El cine español celebrará su gran fiesta en una ceremonia en la que parten como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece candidaturas, y a 'Sirat', con once.

Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'. En esta ocasión, sin embargo, los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Laura Estirado De izquierda a derecha, Dulceida, Rosanna Zanetti, Paula Vázquez, Nieves Álvarez y Laura Escanes. / JORDI COTRINA Alfombra roja de los Premios Goya 2026: los vestidos más espectaculares y otras sorpresas, de Nieves Álvarez a Laura Escanes y Paula Vázquez La alfombra roja de los Goya ha comenzado ya, casi cuatro horas antes de que dé comienzo la 40ª edición de los premios, que se celebran este sábado en el Auditori del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB). Una de las primeras en llegar y pisar la alfombra ha sido Rosanna Zanetti, la modelo y esposa de David Bisbal, que ha lucido la mejor de sus sonrisas con un diseño de Toni Ward en blanco con cristales en la falda. Lee la noticia completa.

Presentadores y nominados desfilan por la alfombra roja con la chapa 'FREE PALESTINE' Presentadores como Inés Hernand e integrantes de varios equipos de cintas nominadas en la 40ª edición de la gala de los Goya han comenzado a desfilar por la alfombra roja, que se celebra este sábado en Barcelona, en torno a las 18.00 horas y, como complemento a sus atuendos, se ha podido ver cómo en la solapa se vislumbraba en varios de ellos un elemento común: la chapa con el símbolo de la sandía y el lema 'FREE PALESTINE'. La acción no es ninguna sorpresa puesto que los promotores de la iniciativa ya avisaron hace días de que pedirían a los nominados e invitados que portasen ese lema para no olvidarse de Gaza.