Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MargalloGala de los GoyaRed narcoParque CastellanaGolpe de EstadoMercado de San MiguelLoles LeónMonumentalUniversidades Madrid
instagramlinkedin

En Directo

Ceremonia de entrega

Última hora de los Premios Goya 2026, en directo | Los primeros invitados comienzan a desfilar por la alfombra roja

Los Goya de 2026 tienen como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece candidaturas , y a 'Sirat', con once

Las imágenes de la alfombra roja de los premios Goya 2026

Las imágenes de la alfombra roja de los premios Goya 2026

Ver galería

El actor Luis Tosar (d), posa en la alfombra roja de los Premios Goya. / Quique Garcia / EFE

Rubén Gargoi

Antonio Romero

Javier Quintana

Madrid

La ciudad de Barcelona acoge este sábado, 26 años después, la gala de los Premios Goya. El cine español celebrará su gran fiesta en una ceremonia en la que parten como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece candidaturas, y a 'Sirat', con once.

Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'. En esta ocasión, sin embargo, los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jöel Dicker, escritor: 'Leer te hace menos vulnerable a la manipulación
  2. Los libros recomendados por ABRIL: Stephen King, George Eliot y María Ovelar
  3. Se vende poeta
  4. Guillermo Saccomanno, el escritor argentino al que hay que conocer de una vez por todas
  5. Fernando León de Aranoa: 'Europa y EEUU llevan años legislando contra los derechos humanos, pero ahora la Administración Trump se salta hasta a los tribunales
  6. María de Meer Quiroga, coordinadora de actividades culturales y literarias: 'Cuando eres consciente de tu voz, empiezas a usarla como una herramienta
  7. Rebeca García Nieto, hurgar en el silencio
  8. Irlanda sale del armario y confiesa su amor por Oscar Wilde

Alfombra roja de los Premios Goya 2026: los vestidos más espectaculares y otras sorpresas, de Nieves Álvarez a Laura Escanes y Paula Vázquez

Alfombra roja de los Premios Goya 2026: los vestidos más espectaculares y otras sorpresas, de Nieves Álvarez a Laura Escanes y Paula Vázquez

Las imágenes de la alfombra roja de los premios Goya 2026

Última hora de los Goya 2026, en directo | Los primeros invitados comienzan a desfilar por la alfombra roja

Última hora de los Goya 2026, en directo | Los primeros invitados comienzan a desfilar por la alfombra roja

Dentro del 'Juicio Final' de Miguel Ángel: la limpieza que revivirá la joya de la Sixtina

Dentro del 'Juicio Final' de Miguel Ángel: la limpieza que revivirá la joya de la Sixtina

De qué van los Goya: dos maneras de buscar lo espiritual, de 'rave' o en un convento, y el año del cine vasco

De qué van los Goya: dos maneras de buscar lo espiritual, de 'rave' o en un convento, y el año del cine vasco

Los libreros de Tipos Infames, en el pódcast del suplemento ABRIL: "El mercado está disparado y es muy complicado poner unos límites razonables"

Los libreros de Tipos Infames, en el pódcast del suplemento ABRIL: "El mercado está disparado y es muy complicado poner unos límites razonables"

El profesor y la alumna de Madrid que luchan por el Goya con una historia del Sáhara: "Es un conflicto silenciado, nos impactó su desconocimiento"

Susan Sarandon, Premio Goya Internacional: "De Pedro Sánchez sé que es alto y guapo y que está en el lado correcto de la historia"

Susan Sarandon, Premio Goya Internacional: "De Pedro Sánchez sé que es alto y guapo y que está en el lado correcto de la historia"