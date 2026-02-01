Madrid suma a su Biblioteca Digital la edición de 1784 de Numancia, de Miguel de Cervantes

La Biblioteca Digital de Madrid ha incorporado a su catálogo la primera edición impresa de Numancia, la tragedia de Miguel de Cervantes publicada en 1784 por Antonio Sancha, editor, impresor y encuadernador. La digitalización de este volumen permite el acceso en línea a una obra clave del teatro cervantino, cuya redacción se sitúa entre 1581 y 1585 y de la que no se conserva ninguna copia manuscrita del autor.

Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, la tragedia recrea el asedio y destrucción de la ciudad celtíbera de Numancia por las legiones romanas dirigidas por Escipión Emiliano en el año 133 antes de Cristo. Aunque aborda un episodio histórico, la obra no se inspira directamente en textos historiográficos, sino en romances tradicionales, como el Romance de cómo Cipión destruyó a Numancia, publicado en 1573 por Juan de Timoneda.

Numancia es una tragedia renacentista en verso, estructurada en cuatro jornadas. Fue incluida en el volumen Viaje al Parnaso junto con El trato de Argel y se estrenó con éxito en el Corral del Príncipe. Durante el siglo XIX, el Romanticismo reivindicó la obra por los valores de libertad y patriotismo que encarna frente al invasor.

En España, la tragedia ha sido reeditada en numerosas ocasiones dentro de las obras completas de Cervantes y ha conocido distintas adaptaciones escénicas. Entre las más destacadas figuran las versiones de Rafael Alberti en 1937, Florián Recio en 2015 y la más reciente de José Luis Alonso de Santos, estrenada en el Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de Alcalá de Henares el pasado mes de junio.

Una biblioteca digital con 400.000 obras

La Biblioteca Digital de Madrid cuenta con cerca de 400.000 títulos digitalizados, entre manuscritos, impresos, publicaciones periódicas, mapas, carteles, dibujos y otros fondos bibliográficos de gran valor. La mayoría de estas obras son de libre acceso y abarcan una cronología que va del siglo XV al XX.

El portal reúne fondos conservados en bibliotecas patrimoniales como la Biblioteca Regional de Madrid y en instituciones históricas de la región, entre ellas la Real Academia Española, la Fundación Lázaro Galdiano, la Real Academia de la Historia, la Fundación Universitaria Española o el Instituto Cardenal Cisneros.

Además, facilita el acceso al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Madrileño, que integra los fondos de más de 70 bibliotecas de distintas instituciones madrileñas. La plataforma permite realizar búsquedas por título, autor o frases entrecomilladas, así como explorar colecciones destacadas y contenidos temáticos, con especial atención a los fondos de origen madrileño, y consultar o descargar las obras sin restricciones.