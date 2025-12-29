CULTURA
El Museo del Prado bate su récord de visitantes por tercer año consecutivo con más de 3,4 millones
Un 45,35 % de los visitantes accedieron gratis al Museo del Prado, mientras que el 67,30 % fueron extranjeros, según datos provisionales hasta final de 2025
Por tercer año consecutivo, el Museo del Prado ha superado su récord histórico de visitantes: desde comienzos de año y hasta este domingo, 28 de diciembre, un total de 3.479.838 personas acudieron al museo frente a las 3.457.057 que lo hicieron a cierre de 2024.
La cifra supone superar en 22.781 visitas el máximo histórico anual cuando aún quedan tres días para cerrar 2025, según ha indicado el museo en un comunicado difundido este lunes.
Un 45,35 % de estas personas accedieron al museo de manera gratuita -un porcentaje similar al del año pasado- y el 67,30 % fueron visitantes extranjeros frente a un 32,70 % de nacionales.
El mes que registró un mayor número de visitas fue mayo, con más de 339.062, y el día 3 de ese mes fue la fecha de mayor afluencia de público con 17.484 visitantes, datos provisionales hasta que finalice 2025.
