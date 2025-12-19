Casa del Libro acoge al mejor recomendador de libros para esta Navidad: Truman

En la pasada Navidad, el entrañable dragón Truman encontró después de una mala racha su refugio en Casa del Libro, sintiéndose por fin comprendido y a gusto, rodeado de las mejores lecturas. Seguramente su deseo fue quedarse allí para siempre, porque este año ha reaparecido y no de cualquier forma, sino reconvertido en librero en una campaña presente en los 73 establecimientos de la compañía. Además, todo aquel que necesite alguna recomendación directa para regalar un buen libro (o para regalárselo a uno mismo) puede acudir a la tienda de Passeig de Gràcia, 17, en Barcelona, o a la de Gran Vía, 29 en Madrid, donde encontrará un dispositivo personalizado con forma de cabina telefónica desde el que podrán hablar con Truman y pedirle consejo literario.

Una experiencia única, que refuerza la magia de entrar en Casa del Libro y encontrar exactamente la lectura que uno necesita, experimentándolo de forma innovadora. Si no, también se puede hacer esta consulta personalizada a través de casadellibro.com, donde los usuarios pueden interactuar con él a través del nuevo recomendador web. Incluso también es posible hacerlo a través de WhatsApp. De este modo, la marca combina el encanto de la experiencia física con la comodidad del mundo digital, ofreciendo a los lectores las mejores opciones dentro de su amplio catálogo, para acertar con el regalo perfecto.

El esperado regreso de Truman

Tras convertirse en el protagonista indiscutible de la Navidad de Casa del Libro en 2024, la firma mantiene a través de esta campaña transmedia la continuidad con este mensaje navideño, ‘Hay un lugar que siempre te espera’, ampliando su universo y reforzando el sentimiento de pertenencia que ya conquistó a los lectores el año pasado. “Hemos querido recuperar la vida pasada de Truman antes de llegar a la nuestra y mostrar cómo, ahora plenamente integrado en el mundo de Casa del Libro, regresa como experto librero, cercano y capaz de seguir acompañando a los lectores en uno de los momentos más especiales del año”, explica Blanca Asuero Resusta, directora de marketing de Casa del Libro.

Imagen de la campaña, con Truman entrando a Casa del Libro. / /

El universo narrativo de la campaña se vuelve a situar alrededor de las librerías, lugares en los que conviven autores y lectores, en firmas, talleres, encuentros, clubes de lectura y miles de experiencias que hacen de Casa del Libro un espacio cultural vivo, abierto y cercano. El espacio ideal para disfrutar de la lectura más allá de las páginas de un libro en las 39 ciudades de España donde está presente. Esta Navidad, Truman ya no solo inspira: ahora escucha, orienta, conversa y comparte los mejores planes lectores. Un compañero literario que crece, aprende y acompaña a cada lector especialmente en estas fechas.

Con esta campaña, ideada por la agencia Apple Tree, Casa del Libro refuerza su apuesta por este entrañable personaje para encarnar sus valores. “Truman ha venido para quedarse. Muchos lectores encontraron la Navidad pasada en este personaje una metáfora de lo que supone entrar en Casa del Libro durante estas fechas: un lugar cálido, donde sentirse parte de algo”, añaden desde Casa del Libro que, con sus 73 librerías en toda España y una comunidad de más de cuatro millones de socios, consolida así su apuesta por una experiencia lectora cercana, emocional y personalizada.