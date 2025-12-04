Cómo hacer de un producto local un éxito global: las claves de Amazon para conquistar pantallas alrededor del mundo

La forma de hacer y entender el entretenimiento ha cambiado por completo. Las historias locales han cogido otra dimensión, derribando barreras, para convertirse en grandes fenómenos alrededor del mundo e, incluso, impulsando la economía en sus países de origen. Así lo demuestra el último informe presentado por Amazon en un evento exclusivo en Berlín que desarrolla su impacto en la cultura.

Gracias a la tecnología, la compatibilidad con múltiples idiomas y las iniciativas estratégicas, Amazon está generando experiencias culturales que no tienen límite de alcance. Son productos que se pueden disfrutar igual por un madrileño desde su barrio de toda la vida, que un mexicano, un griego o un coreano, accediendo y comprendiendo de forma fácil y cómoda.

Cómo España ha traspasado fronteras gracias a Amazon

En el caso de España, hay un ejemplo claro de la enorme trascendencia que pueden coger los fenómenos audiovisuales, con la saga ‘Culpables’.

Las películas protagonizadas por Nicole Wallace y Gabriel Guevara se basan en la saga de libros escrita por Mercedes Ron. En exclusiva en Prime Video, la plataforma de Amazon, la historia transcurre en España, concretamente en Málaga, con elementos, nombres o actividades culturales de la zona.

Gracias a Amazon, la autora tuvo el puente con el que pasó de unas páginas tecleadas en un documento de ordenador que autopublicó, a traspasar fronteras y ver su historia en las pantallas de la plataforma. Álex de la Iglesia, cofundador de la productora que la desarrolló, lo expresa así: "Para Pokeepsie, la saga 'Culpables' marca un antes y un después en nuestra trayectoria. Producir esta trilogía junto a Amazon ha sido clave para proyectar la marca Pokeepsie internacionalmente y consolidar nuestro compromiso con la diversidad narrativa".

Lo cierto es que la saga de películas de Amazon cuenta con un 90% de espectadores fuera de España, demostrando que los productos no tienen límites. A través de la plataforma se da más campo a crear cultura propia de cada país y hacerla llegar a cualquier parte del mundo.

La forma en la que Amazon ha roto las barreras del entretenimiento

En Alemania, ha ocurrido algo muy similar con su serie más internacional de Prime Video: ‘Maxton Hall’. Por ejemplo, el castillo de Inglaterra en el que se graba la serie ha notado un incremento de visitantes gracias a los escenarios de los capítulos.

Christoph Schneider, director de Prime Video Alemania, explicó las claves de este éxito de Amazon / Amazon

Christoph Schneider, director de Prime Video Alemania, explicó las claves de este éxito de Amazon creando auténticos fenómenos que recorren el mundo: “Las producciones locales o serie locales no se piensan de primeras que van a ser un éxito global. Se hace primero pensando y enfocado en que triunfe en el propio país. Cuando ya se ve esto es cuando se invierte y se intenta que llegue al resto”.

En Amazon tienen dos productos posibles. Por un lado, ideas que solo están enfocadas en un triunfo local, que sí que la misma idea está presente en diferentes países, pero con distintas producciones, que sería las series sobre todo de humor. Después aparecen las ideas más globales, con un argumento menos arraigado.

Una idea también traslada a la música

Esta idea de “hacer lo local global” la plataforma también lo traslada a la música. Roger Menz, director de Amazon Music en Alemania, recalca la importancia de la colaboración entre Prime y Amazon Music. “En series como ‘The Summer I turned pretty’ y otras series donde la música es superimportante trabajamos con Prime Video para intentar trasladar ese fandom a la música, como por ejemplo con playlists”.

Roger Menz, director de Amazon Music Alemania, valora positivamente el mercado de España / Amazon

Un impulso que, si bien repercute también en artistas internacionales, busca visibilizar a artistas emergentes locales. “Podemos hacerle saber que, en realidad, hay más. Se trata más bien de no utilizar mucha música conocida, sino de encontrar música nueva para dar a conocer a artistas jóvenes y en desarrollo”. Su artista emergente, Allice, se convirtió en una de las cinco voces más escuchadas el mes pasado en todo el país “no solo con nosotros, sino con todo el mundo”

El directivo además destaca un proyecto único en Europa: Operación Triunfo. “Ojalá tuviéramos eso en Alemania. En Europa no hay nada parecido por el momento porque Prime Video graba este programa. Y cuando lo emite Prime Video, se puede colaborar mucho más. Eso no suele ocurrir nunca. Ahí es donde entra en juego Amazon Music, que les ofrece un escenario más amplio, les proporciona un original de Amazon Music y lo incluye en el servicio”.