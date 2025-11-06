Molina de Aragón, la joya medieval brilla cada noche

Molina de Aragón ha encendido una nueva página de su historia: una iluminación artística que, cada noche y durante todo el año, dibuja con luz el perfil del castillo, la Torre de Aragón y casi 600 metros de muralla, prolongando la escena hasta las 00.00 horas. No es un adorno, sino una declaración de identidad y de apuesta por un turismo de calidad también en horario nocturno.

El marco: corazón del Alto Tajo

Situada en el epicentro de la comarca del Alto Tajo, Molina es punto de partida natural para explorar uno de los paisajes más singulares del interior peninsular: hoces y cañones de caliza, bosques de pino y sabina, pozas de aguas claras y miradores donde entender —a golpe de geología— cómo el río ha tallado la tierra durante millones de años. El entorno está protegido como Parque Natural y, junto con la comarca molinesa, integra el Geoparque Mundial UNESCO Comarca de Molina–Alto Tajo, un sello que añade dimensión educativa y cultural al valor ecológico y paisajístico del territorio.

En sus cielos vuelan buitres y águilas; en las riberas del río Gallo se adivina la presencia de nutrias y ciervos. La red de senderos señalizados y miradores permite recorrer el territorio de forma responsable y entender, paso a paso, la magnitud del paisaje.

“Id a Molina, que queda más adelante…”. La cita del Cantar de mio Cid resuena entre murallas y aguas del Gallo, recordando el carácter fronterizo de la villa y su papel en la Ruta del Cid, hoy convertida en itinerario cultural. A esa memoria se suma la pertenencia de Molina a la Red de Pueblos Mágicos de España, distinción que reconoce no solo el patrimonio material, sino también la identidad viva de sus gentes y la capacidad del lugar para emocionar.

molina de aragon castillo noche 1 / ©Turismo Castilla-La Mancha, David Blázquez.

Patrimonio que se ilumina

El castillo —uno de los mayores conjuntos fortificados de Castilla— corona el caserío; al pie, el Puente Viejo salva el río Gallo y compone, junto al convento de Santa Clara, la postal más icónica de la villa. Con la nueva iluminación, el conjunto revela volúmenes, adarves y torreones en clave nocturna. Los mejores encuadres: la ribera del Gallo, el paseo hacia la ladera del castillo y los miradores cercanos al casco histórico.

Horario: todos los días del año, hasta las 00.00 h. Recomendable llegar con antelación al crepúsculo para disfrutar del cambio de luz.

La reciente apertura del Parador de Molina de Aragón ha reforzado el posicionamiento del destino. El edificio, de líneas sobrias y materiales naturales, se asoma al cauce del Gallo con vistas directas al castillo, y funciona como base ideal para recorrer el Alto Tajo. Su inauguración ha devuelto protagonismo a la villa como enclave clave de Castilla-La Mancha para quienes buscan autenticidad y confort.

Molina de Aragón, vista del puente / ©Turismo Castilla-La Mancha, David Blázquez.

24 horas en Molina (y ganas de volver)

Molina de Aragón, es uno de esos lugares cercanos a todas partes, espectaculares y en el que el tiempo pasa de otra manera. Si se animan a ir en estos fríos días, aparte de recomendarles prendas abrigadas, la ruta podría ser: por la mañana, paseo por la Plaza Mayor y el casco histórico, iglesias como San Gil o Santa María del Conde, y ascenso al castillo para una panorámica de 360°. Por la tarde, excursión corta al valle del Gallo y a los cañones del Alto Tajo; miradores y senderos señalizados para todos los públicos. Y por la noche, regreso a la ribera del río y al Puente Viejo para contemplar la panorámica iluminada; sobremesa tranquila en bares del centro como Dealeleo: picoteo, vinos y un ambiente más distendido al caer la tarde.

Si la parada que necesitan hacer es gastronómica, en la zona funcionan muy bien los asados (cordero), las migas, los guisos de caza en temporada y las setas en otoño; son apuestas seguras en cartas y menús tradicionales. Les recomendamos:

Restaurante del Parador de Molina de Aragón — Cocina regional puesta al día, sala amplia y vistas al castillo; ideal para comida “de ocasión” o cena tranquila. Reserva online y carta actualizada (asados, guisos, postres clásicos).

— Cocina regional puesta al día, sala amplia y vistas al castillo; ideal para comida “de ocasión” o cena tranquila. Reserva online y carta actualizada (asados, guisos, postres clásicos). El Castillo — Muy bien valorado por viajeros; cocina castellana y raciones generosas (migas, carnes, sopas). Buena opción cerca del casco para comer sin prisas.

Cocina local y menú del día

San Juan — Dirección clásica en el centro para platos caseros y menús; práctico si vas recorriendo el casco histórico.

— Dirección clásica en el centro para platos caseros y menús; práctico si vas recorriendo el casco histórico. Restaurante Molina (Paseo Adarves) — Opción cómoda para menú del día y cocina tradicional; ubicación céntrica.

Información práctica

Dónde está. Provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha). N-211 y conexión con A-2/A-23.

Provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha). N-211 y conexión con A-2/A-23. Cuándo ir. Todo el año. Los inviernos son fríos (a menudo protagonista en los mapas del tiempo por sus mínimas), pero la iluminación convierte las noches despejadas en un espectáculo; en verano, la altitud regala temperaturas agradables.

Todo el año. Los inviernos son fríos (a menudo protagonista en los mapas del tiempo por sus mínimas), pero la iluminación convierte las noches despejadas en un espectáculo; en verano, la altitud regala temperaturas agradables. Naturaleza responsable. Espacio protegido: seguir sendas, llevarse la basura, respetar fauna y normativa del Parque Natural/Geoparque .

Espacio protegido: seguir sendas, llevarse la basura, respetar fauna y normativa del . Fotografía. Mejor luz al amanecer/atardecer; trípode recomendado para nocturnas.