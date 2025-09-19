El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Uber se unen para abrir las puertas del museo los sábados por la noche

¿Te imaginas poder dar un paseo nocturno entre obras de Kandinsky, Mondrian, Delacroix o Juan Gris? Este es el plan que proponen las Noches Thyssen con Uber una iniciativa que permitirá acceder al museo madrileño de forma gratuita los sábados por la noche, de 21:00 a 23:00 horas. Podrás visitar todas las exposiciones temporales y parte de la colección permanente, además de disfrutar de su amplia programación de actividades especiales, que incluye conciertos, degustaciones gastronómicas e intervenciones artísticas en directo.

El objetivo es claro, ofrecer una experiencia cultural diferente y acercar el arte a un público más amplio y diverso. "Una de las principales líneas estratégicas del museo es el rejuvenecimiento de sus audiencias y queremos lograrlo con esta interesante oferta nocturna, que esperemos consiga atraer a un mayor número de visitantes de entre 18 y 35 años”, explica Evelio Acevedo, director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

La propuesta se anunció el pasado domingo con un gran evento que reunió arte, cultura, música y lifestyle, y al que acudieron algunas de las personalidades más destacadas del panorama social: Boris Izaguirre, Carmen Lomana, Carla Goyanes, Natalia Sanchez, Marc Clotet y Sandra Barneda, presentadora de la velada. También asistieron influencers como Aina Simón, Nieves Felipo, Patricia Fernández o Sofía Suescun, y representantes de empresas como Hype Burger, Juanchos, Taco Bell, Five Guys, Burger King, Telepizza, McDonald’s, Domino’s, Netflix o Servimedia.

Boris Izaguirre y Carmen Lomana acuden al evento. / Uber

"Queremos formar parte del crecimiento de la riqueza cultural de Madrid. Contribuir a que siga expandiéndose y ofreciendo actividades originales que atraigan a una gran variedad de público. Esperamos que las Noches Thyssen con Uber se consoliden pronto como uno de los planes de ocio nocturno favoritos de los madrileños", cuenta Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en Iberia.

Natalia Sanchez y Marc Clotet a su paso por el 'photocall'. / Uber

El arte del Thyssen, ahora también a domicilio

Gracias a este acuerdo, la tienda Thyssen pasará también a formar parte del catálogo de Uber Eats, que incluirá una amplia selección de artículos inspirados en la colección del museo: Platos y tazas de cerámica, delantales, termos, bolsos, souvenirs… Productos basados en algunas de las obras más representativas que se albergan el museo, de artistas como Kandinsky, Delacroix, Juan Gris, Marsh o Mondrian, y que podrás pedir cómodamente a través de la aplicación de delivery para que lleguen directamente a tu puerta.

"La incorporación de la tienda del Museo de Thyssen supone un salto cualitativo para la oferta de Uber Eats y nuestra apuesta por ofrecer casi casi de todo", asegura Courtney Tims, directora general de Uber Eats en Iberia.

Pide "casi casi" de todo

Antonio Banderas es el rostro de la nueva campaña "Pide casi casi de todo" de Uber Eats. En el spot, un simple pedido acaba desatando un torbellino de situaciones que rozan lo surrealista: un Goya entregado en la puerta de casa de Antonio, manchas de vino, persecuciones policiales e incluso un cameo de la presentadora de televisión Sandra Barneda.

“La idea es mostrar que Uber Eats es mucho más que comida. Puedes pedir en restaurantes, pero también en supermercados, tiendas de conveniencia, floristerías… El spot juega con situaciones disparatadas y tener a Antonio Banderas como protagonista nos da la oportunidad de hacerlo con humor, cercanía y un guiño a lo mejor de la cultura española”, dijo Gianluca Benincasa, Head of Marketing de Uber y Uber Eats en el sur de Europa.