Daniel G. Jiménez-Landi, filósofo y viticultor: "Lo más importante de nuestros vinos está fuera de la botella: haber ayudado a una comunidad a resistir, Gredos"

Filósofo devenido viticultor por pasión, amor al terruño y pura lógica de pensamiento. De familia vinculada a los viñedos en Méntrida desde el siglo XVII, estudió los suelos, recorrió pagos y finalmente se subió al granito y allí replantó. En la despoblada serranía de Gredos, entre Madrid, Ávila y Toledo. En apenas 10 años sus vinos merecieron la mayor puntuación internacional: 100 puntos Parker. Los presentó en Avanzadas 2024 de Vila Viniteca.

Nació bajo una montaña de piedra y la filosofía le dio el punto de fuga. Hijo de un padre también filósofo, nieto de un Premio Nacional de Historia, bisnieto de un astrónomo, conoció de niño la humillación de los campesinos que huían a la ciudad en los años 70/80: a peseta les pagaban el kilo de uva, la vilipendiada garnacha, nadie confiaba en ella. Daniel Gómez Jiménez-Landi (Madrid, 1977) iba a empeñar su pasión y rebeldía de juventud en vivificar la tierra. Una odisea que comienza a la grupa de una furgona, recorriendo pagos y más pagos, definiendo su gusto y aprehendiendo el carácter de los suelos. Y entonces volvió al granito, remontó el río Alberche, subió la roca y replantó. Y del terruño, tratado con respeto y con amor (llámese biodinámica, regeneración o como fuere: Daniel no se pone etiquetas ni banderas), surgió un néctar que al cabo de sólo 10 años mereció la más alta valoración de los grandes gurús (100 puntos Parker, los Oscar del vino internacional). Daniel y el enólogo Fernando García son el Comando G (G de Gredos, granito y garnacha) y su bodega alumbra caldos como Rumbo al Norte, La Bruja, Peña la Mora, Rozas y otros (todos ellos de terroirs en la serranía de Gredos, donde se funden las provincias de Ávila, Toledo y Madrid). Y si leen lo que cuenta, entenderán que la vida es un ciclo donde cultura, arte y ciencia, placer, honradez y felicidad, se decantan por igual en la copa de un buen vino. “Yo nací en el granito”, proclama Daniel. Él es como sus frutos, y volverá, volverá a Méntrida.

El vino, ¿su filosofía preferida?

Fuerte empiezas. El vino es algo que tengo en las venas antes que los recuerdos, que enlaza con mis raíces, familia y lugar. Y es el modo de expresión de mi parte creativa y mi yo más profundo.

¿Su historia con la viticultura surge a modo casi contestatario: el regreso a unas raíces familiares del siglo XVII?

Sí, algo contestatario hay en permanecer y apostar por una región de la que todo el mundo huía. La familia replanta la primera viña en el año 2000, cuando nadie en este país creía en el potencial de la garnacha y menos en un lugar absolutamente denostado: el precio de la uva era tan ridículo (entonces 0,16 céntimos/kilo) que suponía pérdidas para cualquier viticultor. Una región de montaña que no tenía ni nombre, y hoy la denominamos Gredos, donde la gente sentía vergüenza por sus frutos, o sea la garnacha, que sólo se utilizaba para vinos a granel. A partir de los años 70 la gente huye a la ciudad, el de viticultor allí era el trabajo más bajo en la escala social.

¿Cuánto le debe a su abuelo, Premio Nacional de Historia a título póstumo en 1997, premio que la familia invierte en repoblar esa parcela en Méntrida? ¿Fue un gesto simbólico?

Mi madre y sus hermanos deciden invertir la cuantía del premio en replantar la primera viña histórica de la familia, que estaba abandonada como todo en el pueblo, norte de Toledo y limítrofe con Madrid. Ese es el día, año 2000, yo me hago viticultor. Y a partir de ahí empieza la revolución, un viaje río Alberche arriba, hacia las montañas de Gredos, porque entiendo que para hacer el vino que sueño necesito altitud y parajes más frescos, y voy en busca de viñedos viejos.

Para acercarte al mundo del vino no es imprescindible haber estudiado Agronomía ni Biología ni Químicas, el vino es ciencia pero también, arte

¿Qué media entre un filósofo y un viticultor? ¿Qué les une?

Para acercarte al mundo del vino no es imprescindible haber estudiado Agronomía ni Biología ni Químicas, el vino es ciencia pero también, arte. La conexión entre cultura, historia, arte, creación, intuición y vino es clara, un universo que además es artesanía y agricultura. La filosofía me permite comprender con mayor perspectiva sin perderme en la arboleda de lo técnico, me facilita una visión más enraizada con el sentimiento y la intuición, con la tripa más que con la cabeza. La filosofía en esencia es una mirada: una forma de estar en la vida; te aporta una perspectiva histórica y cultural, sus preguntas son siempre las mismas, y el sentido lo da el arte, que es lo que nos diferencia del mundo animal.

“In vino veritas”, ¿sería capaz de defender tan falaz proverbio?

No, no me gusta nada. Hay muchas formas de acercarse al vino, desde la industria y el comercio hasta la conexión pura y respetuosa con la naturaleza.

¿Comparte con el epicureista Aristipo que antes de la felicidad está “el placer del momento”?

Por supuesto. Siempre deseamos lo que no tenemos y estamos en búsqueda permanente, y lo difícil es disfrutar del momento y ser feliz con lo que se tiene. Es una virtud disfrutar de la búsqueda. La belleza se encuentra en los pequeños detalles, pero es esquiva, y ahí está la verdadera felicidad a mi parecer.

Demócrito, gran viajero, sostenía que una vida sin placer es como un viaje sin posadas, ¿también lo comparte?

¿Qué sentido tendría la vida sin la belleza y sin el placer? Es lo que nos diferencia del resto del mundo animal: el arte nos eleva, nos sitúa en un estado espiritual superior que nos conecta con el sentido de la vida, y nos lleva a un momento de felicidad sutil y etérea. Sin placer seríamosmáquinas. La vida es un regalo y uno debe intentar exprimir las posibilidades que le da.

Y Epicuro, más extremo, dejó dicho que hay momentos en los que uno tiene que equivocarse y entregarse al placer incluso cuando es insano, ¿compra?

Ostras, ¡qué examen! Ya todo estaba en los griegos, sí, le debemos todo a su legado, entre otras cosas, el vino. Hay pasos que uno tiene que dar por sí mismo, siguiendo su intuición, su estómago y corazón, y aunque sepas que te estás equivocando has de abandonarte, entregarte a una pasión, lo que es un acto de amor, humildad y sabiduría. Hoy parece que con 20 años los jóvenes están de vuelta, cansados, lo saben todo, pero ni siquiera han ido. Hay que equivocarse, tropezar, levantarse: triunfar no es acertar, sino equivocarse y seguir intentándolo. Los fracasos pueden ser grandes oportunidades de encontrarte y redirigir tu camino, o sea, triunfos.

Así en cierto modo se escribe su camino, ¿cierto?

Sí, me he equivocado muchas veces (ríe).

Las viñas en el mundo están sobre cuatro rocas madre: pizarra, calcárea, basalto y granito, y cada una imprime el ritmo de la música, que en el caso de granito sería el rock and roll

Hábleme ahora del granito, ¿qué ha descubierto en tan perturbadora piedra?

Las viñas en el mundo están sobre cuatro rocas madre: pizarra, calcárea, basalto y granito, y cada una imprime el ritmo de la música, que en el caso de granito sería el rock and roll. El granito da tensión, transparencia, nervio y una verticalidad en los vinos. Luego hay una multitud de variables, una complejidad que estudiamos desde una visión cartesiana. Pero se nos escapa la parte mágica, el talento de las viñas que no logramos entender, que como los seres humanos tienen identidad, carácter, sensibilidad. El trabajo de un viticultor es encontrar ese talento y magnificarlo.

Landi, ¿cómo llega usted hasta allá arriba?

A Fernando (García) y a mí (juntos integran el Comando G.) nos gustaba un perfil de vino que encontrábamos mayoritariamente en la Borgoña y otros lugares de Francia. Empezamos a viajar con la furgoneta y entendimos que lo que buscábamos estaba basado en la frescura, elegancia y mineralidad, y eso nos lo iba a dar la altitud y la lluvia. Empieza una búsqueda de viñas que duró años de aciertos y errores. Cuando llegamos allí arriba no había referencias ni mapas, sólo cooperativas, vinos de cisterna y una tradición que se remontaba al siglo XII, pero nadie había buscado el refinamiento, que es lo que sucede cuando tu objetivo es sobrevivir.

¿Fue la suya una hazaña similar a la de “los cinco magníficos del Priorat”?

Es un caso muy parecido, pero el hándicap que nosotros tuvimos es que el territorio no estaba mapeado, no había referencias, no podías preguntar a nadie dónde estaban los mejores parajes. Y lo bueno es que nadie esperaba nada de nosotros, que no teníamos nada que perder, pero sí tiempo: empleamos unos siete años en buscar, identificar y seleccionar viñas, como pioneros. Nuestro primer vino es del 2007. Ahora hay allí unas 50 bodegas y referencias interpretando el terroir.

-¿Y cómo fue la penetración en Madrid?

Verás, hay una montaña en Gredos que comparten Ávila, Toledo y Madrid, en realidad no sabes en qué comunidad estás, sólo conoces la identidad del valle o el pueblo. Nosotros preferimos hablar de Gredos: lo que nos identifica es la montaña, eso es la región. Los límites políticos no son paisaje, no hablan de vino y naturaleza.

¿Y no han pensado en promover la Denominación de Origen Gredos?

En ello estamos, pero es complicado. Llevamos 15 años diciéndolo. Llegará un momento en que el Gran Gredos se reconocerá como región, lo que ya se hace extra oficialmente.

Cuando le dije que el granito puede ser perturbador, recordaba a Caballero Bonald en El Escorial afectado de vértigos y acúfenos que decía le provocaba la piedra. ¿A usted que le produce una roca tan poco permeable?

Bueno, yo nací en el granito, Méntrida, donde también tienes las arenas, los limos y el cuarzo. La piedra ígnea se va deshaciendo en suelo fértil, arenas que pueden ser más blancas por el sílice o más arcillosas. La roca de granito no es inquebrantable ni impermeable, desde luego, y la raíz la penetra.

Landi, ¿qué hay que hacer o cómo hay que hacer las cosas para que un vino de un territorio desconocido consiga la mejor puntuación de los mejores expertos?

Uno debe esforzarse por lo intangible y lo que no es seguro. Te diría que con mucha pasión y tesón, entregando la vida y levantándote cada vez que te equivocas o te tiran abajo. Creo que es importante no buscar esas puntuaciones: uno ha de pintar como quiera y morir feliz, encontrar su música y serle fiel a lo que le sale de dentro, porque entonces transmites inmediatamente felicidad, profundidad y coherencia. Nosotros ni lo hemos buscado y jamás lo hemos celebrado ni publicitado en redes. Aunque evidentemente estamos muy agradecidos y lo valoramos, sobre todo porque esto nos ayuda a construir la comunidad de Gredos, sacarla del abandono, que los pueblos se habiten de nuevo y las escuelas vuelvan a abrir: que haya niños, porque nuestros hijos no han podido vivir allí. Y lo vamos consiguiendo. Lo que la sociedad entiende por triunfo tiene un lado peligroso y tenebroso siempre, quizá no sea un compañero fiable. Kipling habla de esto en el poema If que escribe a sus hijos: cómo lidiar con el triunfo y los fracasos, que pueden convertirse en amigos o enemigos. Nosotros el éxito lo volcamos en la comunidad, personalmente nos lo negamos y seguimos fieles a nuestra música. La creatividad viene de dentro, sólo hay que desbloquearla y dejarla fluir.

¿Usted de niño ya lo sentía así?

Vengo de una familia de letras, hay un camino conceptual detrás, una intelectualidad y tendencia sensible hacia la cultura que me han sabido transmitir. Y de ahí surge el respeto y el asombro ante la naturaleza, contagiado sobre todo por el naturalismo de Thoreau.

¿Por encima de todo está el respeto a la tierra?

Por supuesto.

Utilizan burros para la vendimia y pies para el pisado de la uva. ¿Es a esto lo que usted llama un vino honesto o qué es un “vino honesto”?

No hay ni una sola máquina en todo el proceso. Para nosotros lo importante es el respeto al suelo y a la biodiversidad. Lo determinante de cómo hacemos el vino es que intentamos vivificar el suelo: su vida microbiana es lo que nos da el carácter, porque las raíces profundizan más y descomponen todos los nutrientes y minerales que aportan la complejidad a la uva, transmitiendo una sensación de lugar.

No hay ni una sola máquina en todo el proceso. Para nosotros lo importante es el respeto al suelo y a la biodiversidad

¿Lo notan año tras año, su evolución?

Muchísimo.

¿No entra un químico, aunque no lo lleven como bandera?

Ni uno, pero no somos bandera de nada: nuestra agricultura se nutre de muchas fuentes y adaptamos sus ideas a nuestro paisaje, interpretando. Trabajamos con animales y un equipo extensísimo de gente, todo se hace a mano y siendo lo más fieles a la naturaleza. Eso es el vino honesto por el que preguntabas.

¿Estaremos a tiempo de regenerar la tierra o llegamos tarde?

La caca salvará el mundo.

¿Con agua y mierda no hay cosecha que se pierda?

Ahí está, lo firmo. Yo espero que estemos a tiempo, aunque a veces la realidad indique lo contrario. Pero cuando las cosas van peor, hay que ser rebelde e insistir más en tus valores y tu música. El hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. Lo más importante de nuestros vinos está fuera de la botella, es su mensaje social y naturalista: haber ayudado a una comunidad a resistir. Todo tendrá sentido si las escuelas vuelven a abrir en un lugar tan bello en el que nadie creía, hay muchos que han regresado al campo y han recuperado las viñas abandonadas por sus abuelos. El paisanaje cultural es importantísimo y da sentido a lo que hacemos. Comando G., en Villanueva de Ávila, quiere ser inspiración para otros.