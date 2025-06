La Reina felicita al programa 'Historia de Nuestro Cine' de TVE por sus diez años en antena

La Reina ha aprovechado el décimo aniversario del programa de TVE 'Historia de Nuestro Cine' para hacer un homenaje a las "pelis", como dice ella, españolas. Doña Letizia desa "larga vida" al cine y a un programa que ha conseguido convertir que la "pequeña" pantalla se vuelva "grande" y el sofá de nuestra casa en una "butaca roja" desde la que disfrutar como si estubiéramos en una sala de cine.

Doña Letizia ha grabado su felicitación ante los carteles de una docena de películas icónicas del cine español que han pasado por el programa de TVE: Bienvenido Mr. Marshall; Muerte de un ciclista ; Viridiana; Arrebato; El espíritu de la colmena... una lista que concluye con Belle Époque y Tesis.

Doña Letizia con el cartel de Bienvenido Mr. Marshall / tve

Este es el contenido íntegro de la felicitación de la Reina.

"Diez años de Historia de nuestro cine son diez años de historias de nuestro cine. Una década contando con el espectador, viernes a viernes, y respetándolo, para aprender juntos que ni el cine español es un género ni sus creadores cometas distantes, y que cualquier sofá, si se apagan algunas luces, puede convertirse en un segundo, en una butaca roja.

Decía Buñuel que, sin imaginación, la realidad es la mitad de realidad. Y abrazaba el sueño, el azar, la risa, el sentimiento, la contradicción... No es Buñuel mal faro para alumbrar a quienes después vinieron. Berlanga, quizá más fatalista, dijo que toda película empieza a envejecer y deteriorarse el mismo día de su estreno. Historia de nuestro cine nos muestra cada semana que, por fortuna para todos, no siempre es así. No sucede con sus pelis, desde luego, ni con las de tantos: las mejores historias siguen vivas mientras dura su memoria, y hasta las peores, porque todas dan testimonio de su tiempo, de una forma de pensar y de vivir, de vestir, de hablar y de callar, que cambia y permanece inmutable, todo a la vez, para servirnos de espejo.

Si el cine nos enseña a mirar, Historia de nuestro cine nos devuelve la mirada. Nos recuerda que la fascinación siempre es posible. Que ante una pantalla brillante nunca estamos solos. Que podemos sentir las mismas cosas, o diferentes, y compartirlas. Que el pasado es un lugar (el nuestro) y que, una vez filmado, todo es presente.

Celebramos diez años de un programa de cine en La 2 y cualquiera que se asome, sea cinéfilo o no, a esa pantalla pequeña que se vuelve grande va a disfrutar de nuestra cultura y de las complicidades que Elena y su equipo tejen cada semana con los protagonistas de nuestro cine. Gracias a todos ellos, nos miramos y nos reconocemos.

Felicidades a cuantos hacéis el programa por tan grata labor —grata para vosotros, más aún para nosotros—. Larga vida al cine (que es nuestro porque es de todos) y larga vida a Historia de Nuestro Cine".