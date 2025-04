Siete planes para disfrutar del Día del libro en Madrid

Que en Madrid no haya Sant Jordi no quiere decir que no se celebre el Día del libro. Al fin y al cabo Cervantes, uno de los autores a los que debemos que se festeje en todo el mundo este 23 de abril (día de su fallecimiento en 1616, que fue también el del Inca Garcilaso de la Vega y el de William Shakespeare), murió en la villa y corte después de haber nacido no muy lejos, en Alcalá de Henares. Pero es que además, lo de que no hay Sant Jordi en Madrid ya tampoco es cierto, porque este año se organiza una versión reducida de esa celebración tan catalana con epicentro en la librería y centro cultural Blanquerna y que contará con su puesto de libros, sus rosas e incluso algunas copas de cava.

El plan más tradicional de esta jornada en Madrid es presentarse en el Círculo de Bellas Artes para asistir y participar en la maratoniana lectura continuada del Quijote que arranca este 23 de abril a las 18:00h, inaugurada por el Premio Cervantes 2024, Álvaro Pombo -todo parece indicar que intervendrá por videoconferencia debido a su delicado estado de salud-, y a la que se irán sumando diferentes personalidades además madrileños o visitantes de a pie hasta culminarla el viernes 25 alrededor de las 13:30h. Pero más allá de eso y de las mesas de venta de libros que se situarán delante de algunas librerías en calles como la Gran Vía, hay todo un puñado de propuestas entre las que elegir, siempre a la espera de que llegue la más completa Noche de los Libros este viernes. Vamos con algunas de ellas.

Un Sant Jordi a la 'madrilenya' La más querida de las festividades catalanas (aunque allí tampoco sea festivo, recordemos) desembarca en Madrid este año de la mano de la Generalitat y su Delegación en la capital del estado, con un programa extendido que en lugar de concentrarse en el día 23, se prolonga hasta el sábado. ¿Lo que nos ofrece este miércoles? Además de su puesto de libros durante todo el día a la altura del número 44 de la calle de Alcalá, en la sede de la librería y centro cultural Blanquerna, a lo largo del día habrá un brindis matinal (13h) y otro vespertino (17:30h) con cava, por la tarde (17h) se podrá asistir a una 'clase zero' de catalán y a las 18h se entregan los premios de un concurso de microrrelatos en occitano aranés en el que participan los estudiantes de esta lengua. La jornada se cierra con un concierto, a las 19h, en el que el dúo L'Arannà pone música, entre el folclore y la electrónica, a los cuentos de Mercé Rodoreda. Además, la delegada del Govern en Madrid, Núria Marín, participará en algún momento en la lectura continuada del Quijote que se celebra en el vecino Círculo de Bellas Artes.

Lectura compartida en Matadero El vivero cultural de Legazpi llena su plaza central de hamacas y mesas en las que cualquiera (después de inscribirse) podrá acomodarse, a partir de las 19h, para leer rodeado de gente que hace lo mismo. Una sesión de lectura en compañía que se prolongará hasta las 23h y que estará animada por la booktoker Patricia Fernández y ambientada por Luis Miguel Cobo, compositor y DJ especializado en hacer música para teatro. Prometen sus organizadores que habrá todo tipo de lecturas y conversaciones sobre las mismas, desde clásicos a modernos y de nombres fundamentales de la literatura a fenómenos más comerciales. Además, sin salir del recinto, se puede asistir en Cineteca a la proyección de Un hombre libre, el documental de Laura Hojman sobre Agustín Gómez Arcos, escritor exiliado español que se convirtió en una figura importante de las letras francesas en los años 70, y a su coloquio posterior.

Taxis y hoteles que regalan libros... y paseos con escritores Libros por todas partes. Hasta en taxis y hoteles. Teletaxi repartirá, en los coches asociados a esta radio, 300 ejemplares que regalarán "escritores e influencers" que viajarán a bordo de los mismos, quienes también firmarán esos ejemplares y compartirán batallitas literarias con los usuarios que lo deseen. Entre esos autores, Explora lo Desconocido, José Luis Rodríguez- Checa, Javier Leralta, Lur Sotuela y Nerea Patinga. Otros que regalarán ejemplares son los hoteles Only You (con dos establecimientos en Madrid), que obsequiarán a sus huéspedes con títulos de diferentes editoriales del grupo Penguin Random House y de autores tan populares como Albert Espinosa, Elísabet Benavent, Javier Castillo, María Oruña o Pablo Rivero.

Día -de libros- en el Museo Los museos de la capital se movilizan también esta jornada con diferentes actividades. El de América, por ejemplo, ofrece la visita guiada Más allá del papel. Los otros libros del Museo de América, un recorrido para conocer las diferentes formas de comunicación que se desarrollaron en aquel continente desde época prehispánica hasta la Edad Moderna. El Museo Arqueológico Nacional y el del Pradoabren las puertas de sus bibliotecas, el de Antropología explicará lo que eran los aberrantes Zoos humanos de finales del XIX a través de libros singulares de su colección y de otras piezas, y el Thyssen organizará visitas guiadas a una exposición tan literaria como la que dedica a Proust y las artes. El Reina Sofía, por su parte, organizará una actividad de bookcrossing (dejar libros en ciertos lugares para que otros los cojan y dejen a la vez los suyos, y que así vayan pasando de mano en mano) que también tendrá lugar en otros museos.

La biblioteca del Museo del Prado abre sus puestas con motivo del Día del Libro. / Cedida

Libro y película, plan perfecto La Filmoteca Española también se lía la manta a la cabeza en su particular celebración del Día del libro. Y lo hace aprovechando sus tres películas del día en el Cine Doré, todas con bastante de literario (o de periodístico), para presentar libros relacionados con ellas y ofrecer charlas con escritores. La jornada empieza con la proyección de Primera Plana (17:30h), la obra maestra de Billy Wilder, y la presentación de la biografía de uno de sus protagonistas, El universo de Jack Lemmon (Notorious Ediciones). Luego llega El manuscrito encontrado en Zaragoza (18:30h), cinta de Wojciech Has basada en la novela picaresca de Jan Potocki, a la que seguirá una mesa redonda con los escritores Luis Alberto de Cuenca y Diego Moldes. Y por último El idiota (20:00h), adaptación de la obra de Chéjov a cargo de Pierre Leon (2008) a la que precederá la presentación del volumen Historia natural del cine (Athenaica Ediciones),