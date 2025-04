Perfume Genious: "Hay muchas cosas que no soy capaz de contar, pero escribiendo canciones y cantando pierdo la vergüenza"

Glory es el séptimo disco en la brillante carrera de Michael Alden Hadreas, al que conocemos artísticamente como Perfume Genius. Un álbum en el que resuena la tradición americana y con el que el músico parece hacer las paces con su pasado en medio de los tiempos convulsos que nos está tocando vivir.

Nacido en una ciudad tan Medio Oeste americano como Des Moines, la capital de Iowa, Hadreas lanzó su primer disco en 2010 bajo un nombre artístico que hace referencia al protagonista de la novela de Patrick Süskind, El perfume. Las canciones de aquel Learning (y de su segunda parte Put your Back N 2 it) ya relataban experiencias autobiográficas que el artista envolvía en un sonido íntimo y desnudo. Lo que entonces le distinguía de otros veinteañeros de los 2010 que hablaban de sí mismos sin parar era su capacidad para concentrar mucha información y una alta carga emocional en letras aparentemente sencillas, un don innegable para la melodía y, sobre todo, una voz versátil capaz de moverse con solvencia entre el registro más íntimo y la explosión lírica y desgarrada.

En ese primer álbum Adreas hablaba con crudeza, pero también con enorme naturalidad, sobre episodios de acoso y abuso que había sufrido, y también de lo que podemos llegar a hacer para ser aceptados, como si a través de las canciones consiguiera exorcizar esos momentos dolorosos de su propia vida. Mr Peterson, su single de debut y la historia de una relación entre un alumno muy (muy) joven y su profesor, con un final rápido y trágico que pone en duda cuál de las dos partes abusa de la otra, trajo consigo cierto escándalo, pero también dejó claro por dónde irían sus pasos a lo largo de toda su carrera. Un medio de referencia como Pitchfork cayó rendido ante él de manera inmediata, y desde entonces suele incluir sus álbumes en sus listas de lo mejor del año.

En los seis discos que han venido después, su propuesta se ha ido afinando con un sonido cada vez más rico y sofisticado mientras se iba rodeando de un grupo de colaboradores recurrentes capitaneado por su marido Alan Wyffels, músico de formación clásica y una presencia constante a su lado. El salto a un público más amplio se produjo en 2014 con Too Bright, su disco en clave 'diva', mientras que Ugly Season (2022) le llevaría en cambio por territorios más experimentales y 'bjorkianos'. Ahora está a un mes de arrancar la gira de este Glory que espera que en algún momento le vuelva a traer a España.

Con un físico élfico, durante la entrevista Hadreas tiende a apartar la mirada mientras responde las preguntas, pero a medida que avance la conversación demostrará una notable confianza en sí mismo y en su trabajo. La misma mezcla de fragilidad y seguridad que encontramos en sus canciones.

P. Ya desde los primeros acordes de guitarra nos encontramos con un disco que suena típicamente americano.

R. No empiezo los discos con un plan ni con una idea o una estética determinadas en la cabeza. Cuando escribo dejo salir lo que está ahí y que me lleve a algún sitio. Y es entonces cuando, más allá de la inspiración, empiezo a añadir otros elementos. Pero sí, supongo que suena como dices. Especialmente las dos primeras canciones. Y también las baladas, que son muy tradicionales, con una raíz folk.

P. Es bastante prolífico, un disco cada dos años. Y en cada uno parece mostrar una personalidad musical o un personaje diferente: el postadolescente de 'Learning', la diva de 'Too Bright', la sexualización que hay en 'Set my Heart on Fire Immediately'...

R. O incluso de crooner, el cantante masculino arquetípico … Sé lo que dices, pero no sé de dónde sale. Para mí depende de lo que quiero contar en ese momento, y el resto llega después. Pero sin que eso suponga un compromiso: si siento que la siguiente canción tiene que ser de otro tipo, no me importa cambiar. Para mí, lo fundamental es tener una cierta lealtad a cada una de las canciones.

P. Pero hay algo muy definitorio en esos aparentes cambios de estilo, en esas sucesivas entregas.

R. Me veo a mí mismo como un fan, como un nerd musical. Tengo muchas influencias musicales de todo tipo y muy diferentes entre sí. Pero también me pasa porque es divertido. Y porque ahora soy capaz de hacerlo. Al principio necesitaba crear algún tipo de personaje alrededor de mí mismo, que seguía siendo yo mismo pero que se convertía en una especie de herramienta para hablar de mí. Aunque fuera un artificio, para mí era parte de mi sinceridad.

P. En 'Glory' vuelve a repetir con el equipo de los últimos discos, su marido y su productor incluidos. Ha dicho que por primera vez ha sido un proceso creativo más colectivo, aunque sigue empezando a solas, con el piano.

R. En algunos discos desarrollo toda la maqueta, y en otros casos llego con un esqueleto de canción y unas ideas o imágenes que luego se van completando en el trabajo con el resto. En este caso tenía los acordes, la voz y algunas letras, pero lo dejé abierto para que se convirtiera en algo que surgiera cuando estuviéramos juntos. Quería dejar de estar tan encerrado en mi propio mundo, y para sacarlo fuera necesitaba implicar a otra gente. A Alan siempre le enseño cada canción después de componerla. A veces le cuento sobre qué va y él me dice que no había entendido que esa fuera la historia. Y eso es muy importante, porque no soy yo quien va a escucharla, sino otra gente.

Es muy importante tener gente alrededor que te ayude a traducir lo que quieres decir"

P. He leído que empezó a escribir música tarde, no es algo que ya hiciera de adolescente.

R. Fui un año a una escuela de pintura, pero lo dejé. Escribía historias, y siempre he dibujado. Era el típico “joven gay creativo”, pero no alguien que cantara. Y un día estaba cantando sobre un tema de Rufus Wainwright y de repente vi que tenía una voz que, a día de hoy, todavía no sé de dónde viene. Será el diafragma, no sé, porque además sigo sin tener claro si técnicamente lo hago bien o no. Tendría unos 25 años cuando pensé que podría hacer una canción. Y también creo que fue muy importante mi desintoxicación [de alcohol y drogas]. Me habían pasado muchas cosas de las que hablar y en ese momento sentí que por fin estaba preparado para comprometerme con el trabajo y hacerlo de verdad. Porque puedes ser todo lo creativo que quieras, pero tienes que trabajar para hacer esto.

P. La voz es muy importante en su música: es el centro alrededor del que se construyen las canciones y donde se demuestran sus posibilidades expresivas.

R. Creo que es porque lo de cantar no me viene dado. No me resulta fácil. La mayoría de los músicos que conozco se ponen delante del micrófono y empiezan a cantar. Yo necesito contexto, estar en ese lugar en el que sucede la canción. O a lo mejor es una cuestión de confianza, no lo sé. Pero mi voz es siempre muy clara. Da igual si digo algo muy doloroso, es como un personaje.

Perfume Genius, siempre sencillo en su puesta en escena. / Cody Critcheloe

P. Lo cual es llamativo, porque uno tiene la impresión de que escribe sobre cosas que le han sucedido.

R. Eso es algo que no puedo evitar. Pero también sé que eso es lo que se me da bien. Desde mis primeras canciones me di cuenta de que era una forma de usar lo que soy y compartirlo. Hay muchas cosas que no soy capaz de contar, pero por alguna extraña razón, escribiendo canciones y cantando pierdo la vergüenza.

p. ¿Es más fácil comunicar algo a través de la música que de la palabra?

R. Mucho más. Absolutamente. Al menos para mí. En cierto sentido este disco va sobre eso. Tengo la impresión de que durante años he estado guardando mis sentimientos para mi música. Mi confianza, mi valor, mi intensidad… incluso mi amor a veces, lo reservaba para cuando tenía que escribir y salir a cantar. Con el COVID no salía de gira, así que no tenía donde expresar todo eso y esa situación me superó totalmente. Me di cuenta de que necesitaba encontrar una forma para expresar lo que siento en mi vida diaria.

P. Con ese sonido tan americano del álbum, es inevitable conectarlo con todo lo que está pasando en EE.UU., desde la llegada a la presidencia de Trump a los incendios que han devastado Los Ángeles, donde reside.

R. Es extraño, sí, cuando America está en llamas y todo parece que sale del infierno, hacer precisamente algo que suena precisamente tan americano.

R. El tema que recorre el disco es el de la aceptación y el de aprender a vivir con el pasado, y la liberación que eso puede traer consigo.

R. Para mí son casi como pequeñas oraciones. Quieres ser aceptado y por eso repites esas peticiones, como si fueran rezos. Creo que estas canciones buscan el perdón y el amor más de lo que yo lo siento en el día a día. Supongo que por eso le he escrito tantas canciones de amor a Alan, son para decirle que estoy ahí, tipo: "Ya se que he estado distante y metido en mis pensamientos, estresado, pero tengo todo esto para ti". Me recuerdan que puedo estar bien. Incluso aunque no me sienta completamente así. Siento que, especialmente ahora, con todo lo que está pasando, necesito estar más presente. No solo para mí mismo, sino para todo el mundo.

P. La portada del disco parece de nuevo un fotograma de una película de David Lynch, igual que los dos primeros vídeos: c' parece una versión 'queer' de 'Corazón salvaje' y 'No Front Teeth' de 'Twin Peaks'.

R. Lynch es una constante en mi vida. Una inspiración no solo en lo visual, sino también sus colaboraciones con [los músicos] Julee Cruise y Angelo Baladamenti. Me fascina su capacidad para unir lo terrorífico y lo sobrenatural con lo absurdo y lo cotidiano. Es un poco como yo siento las cosas, como si todo eso se mezclara.

Le digo que podría ser uno de los grupos que tocan en The Roadhouse, el bar de la tercera temporada de Twin Peaks, en la que todos los capítulos acaban con una actuación musical en el bar del pueblo. Más tarde descubro en su cuenta de twitter que su relación con el director y la serie es mucho más antigua y profunda. Cuando era pequeño su canguro era Phoebe Augustine, la actriz que interpreta a Ronette Pulaski, la compañera de desdichas de Laura Palmer. En el post cuenta que "como era mi canguro vi la serie en su momento, aunque era un niño. Cambió mi vida para siempre. Lo digo en serio. Podría decir muchas cosas. Amo a David Lynch, una inspiración verdadera y duradera”.

Mientras en otras ocasiones ha hablado de artistas tan distintos como PJ Harvey o Talk Talk como inspiración de álbumes anteriores, esta vez dice que ha escuchado mucho a Arthur Russell y que cree que esa la referencia principal. "Y quizá teñido por el country, por decirlo de alguna forma, pero en este disco he pensado mucho en REM", añade.

P. En una selección de música realizada para la BBC junto a su marido incluyen una canción suya.

R. Si, he pensado mucho en Michael [Stipe, cantante de REM] durante el proceso de escritura, especialmente en su voz. Me resulta muy natural cantar en paralelo a sus discos. Siento una especie de parentesco con él, como en el caso de Rufus [Wainwright]. A lo mejor es por ser gays.

P. Es un referente musical gay desde sus inicios. ¿Cómo lo lleva?

R. Ese tipo de referencias fueron muy importantes para mí cuando crecía, y eso que no había muchas en ese momento [en 2024 hizo una versión de Small Town Boy, canción de 1984 de Bronski Beat junto a Jimmy Sommerville, que fue cantante de aquella banda y después de The Communards, ambas iconos gays]. Era más una cosa que se intuía, algo que adivinabas y tenías que descubrir por ti mismo. Es una de las características de crecer como queer. Incluso cosas que ahora las ves y te parecen tan evidentes en aquel momento no lo eran, o no se decían en voz alta. Así que para mí mostrarme como soy es muy importante.

P. Pero también está el efecto contrario: se le describe siempre como un cantante gay, se le pregunta por la experiencia gay... Pero nadie preguntaría por lo equivalente a un cantante heterosexual.

R. Entiendo lo que dices y lo he pensado, pero esta es una etiqueta que me sirve para hablar y conectar con gente con la que de otra forma no podría, a la que no tendría acceso. Lo más interesante es que para alguien signifique algo distinto el escuchar a un cantante que sabes que es gay. He conocido a gente que me ha dicho que le gusta mi música, pero lo primero que te cuentan es que no son gays o que les gusta Metallica y cosas así. Esa necesidad de explicarte: me gusta Metallica pero también me gusta tu música. Y de hecho más de una vez he pensado que si te gusta Metallica a lo mejor deberías pensar más lo de tus preferencias sexuales… En cualquier caso, este tipo de situaciones cada vez se dan menos. Yo no tengo ningún problema en conectar con la música que hacen los músicos heterosexuales.

P. ¿Escribir y cantar sobre ciertos temas personales le ayuda a cerrar heridas?

R. Cantar, hacer música, es algo que se ha vuelto fundamental en mi forma de vivir. Incluso en este momento, hablando contigo, me siento abierto, seguro, porque estamos hablando de mi música, de algo de lo que me siento orgulloso y que tiene sentido. Pero sin eso ahí fuera, en el mundo real, me siento mucho más tímido y asustado. Supongo que estoy contento por tener la música. Pero me imagino que todavía hay mucho más que curar y ajustar. Y menos mal, porque ahora se ha convertido también en mi trabajo.