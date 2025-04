Qué hacer en Madrid esta semana: 'boxeo' en el Español, Muestra de Cine Lésbico, el flamenco del Festival de la Guitarra...

Entre el 21 y 28 de abril, Madrid se convierte en un gran escaparate donde descubrir un sinfín de títulos del cine lésbico, desde clásicos y producciones de reciente creación hasta cine documental y cortometrajes. Impulsada por la Fundación Triángulo y el Festival LesGaiCineMad, la Muestra de Cine Lésbico es una iniciativa que pretende fomentar los espacios seguros y el diálogo, dando visibilidad a realidades y vidas queer que no suelen dejar verse en el circuito de cine mainstream. En su decimocuarta edición, la muestra se articula en torno al hilo conductor de las temporalidades sáficas, entendidas estas como “un refugio, un viaje en el tiempo, un espacio de reivindicación desde el pasado, presente y futuro de varias generaciones de lesbianas a través de la historia”. Con esta idea en el horizonte, el público podrá disfrutar durante esta semana de una suculenta lista de películas en varias sedes de Madrid, entre las que destacan The summer, una cinta de animación de la coreana Han Ji-won sobre un primer amor de instituto; Sévigné de la cineasta catalana Marta Balletbò-Coll, que narra la disyuntiva amorosa de una directora de teatro; el documental Te separas mucho, donde su directora Paula Veleiro se enfrenta a un derrumbe emocional; Jone, a veces, el aplaudido drama familiar de Sara Fantova; y I Saw the Tv Glow, la revelación horror queer del año. A las sesiones, se suman además un programa de talleres que van desde un tour lesbiano por Madrid o un taller de drag queen king.