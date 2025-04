Sangre, torturas y sacrificios: un nuevo ensayo nos muestra la cara más oscura de Roma

Cuando pensamos en el Imperio romano, cosa que, como sabemos, muchos hacen muy a menudo, lo primero que nos viene a la cabeza es su grandeza. Visualizamos ciudades con foros monumentales, acueductos que siguen en pie dos mil años después de su construcción, y una organización y un sistema legal que sentó las bases del derecho que nos rige todavía hoy. Multitud de cosas de nuestro mundo actual nos remiten directamente a aquella época ya tan lejana.

Roma es sinónimo de civilización, de orden, de progreso. Pero Roma también fue una sociedad construida sobre la violencia, y no solo la que se producía en los anfiteatros donde los gladiadores se batían en duelos que podían culminar en la muerte. En Roma, el asesinato político estaba a la orden del día y era una herramienta más del poder, la tortura constituía un método habitual de interrogatorio y la brutalidad militar una garantía de la expansión territorial. Roma era cultura, sí, pero también sufrimiento y sangre.

Quizá uno de los episodios más tenebrosos de esta cara oscura del Imperio romano es la matanza del Rin, protagonizada por una de sus figuras más célebres: nada menos que Julio César. En el año 55 a. C., dos tribus germánicas, los usípetes y los téncteros, cruzaron el Rin en busca de refugio. Durante generaciones, habían sido empujados de un territorio a otro, acosados por otros pueblos más fuertes que ellos. Agotados y sin tierras propias, intentaron negociar con César para asentarse en la Galia, una zona ya dominada por Roma.

Los jefes tribales propusieron una tregua, asegurando que no tenían intención de enfrentarse a Roma, sino simplemente de encontrar un hogar. Pero César no confiaba en ellos. Había aprendido que la diplomacia era, en muchas ocasiones, una mera distracción en la guerra, y que la única manera de mantener el control sobre los territorios conquistados era demostrar que nadie podía desafiarlo. Así que, mientras sus legados entretenían a los emisarios germánicos en falsas negociaciones, César movilizó a sus legiones y lanzó un ataque sorpresa contra los campamentos de los norteños. Lo que siguió no fue una batalla, sino una matanza indiscriminada. Miles de personas murieron sin poder defenderse. Las tropas no distinguieron entre hombres, mujeres, ancianos o niños. La caballería romana persiguió a los supervivientes hasta el río, donde muchos se ahogaron en un intento desesperado por escapar. César ordenó que no quedara nadie con vida.

Lejos de ocultarlo, el propio César describió esta masacre con frialdad en La guerra de las Galias, su relato de la campaña. Presentó a los usípetes y téncteros como invasores que ponían en riesgo la estabilidad de Roma y justificó su exterminio como una acción necesaria. Sin embargo, incluso en su propia época, algunos senadores romanos, como Catón de Útica, condenaron la masacre, considerándola un acto de crueldad injustificable.

Pruebas de las matanzas

Siglos después, este episodio sigue generando debate entre los historiadores. Las recientes excavaciones en Kessel, en los Países Bajos, han revelado pruebas de la matanza: restos humanos esparcidos junto a armas romanas, lo que confirma que lo ocurrido no fue un enfrentamiento militar, sino una aniquilación. Para algunos investigadores, este acto podría considerarse todo un genocidio en términos modernos.

El historiador Pedro Huertas, autor de 'Roma sangrienta'. / PABLO SÁNCHEZ DEL VALLE

Esta terrible historia es solo una de las muchas que el historiador Pedro Huertas recoge en Roma sangrienta (Roca Editorial, 2025), un libro que desmonta la imagen idealizada del Imperio y muestra su verdadera naturaleza. Porque más allá del esplendor de sus ciudades y el legado de su cultura, Roma fue también un lugar donde la vida humana tenía poco valor y donde la violencia no solo era una herramienta de dominación, sino un espectáculo, una costumbre y, en muchos casos, un deber.

“Por un lado, tenemos la Roma cuna de la civilización, la luz de occidente, pero luego también están las orgías, las bacanales, los emperadores locos. Es como ‘el romano de Schrödinger’, que lo mismo te romaniza que te asesina”, bromea Huertas. “Pero es que no hay que olvidar que los antiguos también son humanos. Tienen comportamientos que son propios de la raza humana y que independientemente de la época se van a repetir. Todo el mundo ríe, todo el mundo llora, todo el mundo ama y todo el mundo odia”. Su libro repasa algunos de los episodios y personajes más oscuros de la historia de Roma con un estilo que se asemeja a los true crimes, tan en boga en la actualidad.

Una sociedad con rincones todavía desconocidos

Según Huertas, existen muchos aspectos de la vida romana que tienen relación con la violencia que todavía no son muy conocidos por el gran público, pero que, sin duda, nos sorprenden cuando los conocemos. Un ejemplo de ello es el poder que el pater familias tenía sobre su mujer y sus hijos. “El padre era el que decidía por todos”, asegura el autor. “Incluso si decidía matar a uno de sus hijos, la ley no tenía nada que decirle. El derecho romano no se mete en la familia, entiende que el hijo es propiedad del padre y si el padre decide matarlo, pues adelante”.

Joseph Quinn, en el papel del cruel emperador Geta en 'Gladiator II'. / ARCHIVO

“De la misma manera”, continúa, “un padre podía decidir que una hija suya se casara a la edad que fuera, incluso preadolescente. La edad media de casamiento de una niña era de 12 años con hombres de 25 o 30 años. Hoy en día nos puede chocar que en una sociedad que, en teoría, se parece mucho a la nuestra ocurrieran estas cosas, pero nos separan muchas cosas”.

La importancia de la muerte en Roma

Otra de las concepciones más extendidas sobre la sociedad romana era que la muerte era mucho más aceptada entonces que hoy en día. Según Huertas, eso es fundamentalmente cierto. Las personas tenían un contacto mucho más directo con la muerte del que tenemos nosotros, que pretendemos evitarla e ignorarla. “Lo que ocurre es que estaban acostumbrados a que hubiera una alta mortandad”, explica el autor.

“El servicio militar en época de Augusto duraba 25 años y muchos nunca volvían”, continúa. “Las enfermedades también causaban estragos. Pero eso no quiere decir que la muerte no provocara un gran disgusto a los romanos. Se conservan textos funerarios de niños o niñas que habían muerto y en los que sus padres se muestran destrozados. O sea, sí que sentían las pérdidas humanas, pero es cierto que estaban más mentalizados de que eso podía pasar”.

Una lección a extraer

Preguntado sobre si de la violencia de Roma podemos sacar algún tipo de enseñanza, Huertas reflexiona y afirma que, aunque suene a frase hecha, con la violencia muchas veces no se consigue nada.

En tiempos como los actuales, donde parece que todo se ha vuelto un caos, es importante detenerse y reflexionar. Roma, con toda su grandeza y decadencia, nos muestra cómo las acciones impulsivas y destructivas suelen llevar a más autodestrucción. Su historia, marcada por luchas internas, conquistas y caídas, nos enseña que el verdadero progreso se basa en el entendimiento, la negociación y la sabiduría colectiva.

“Hoy, más que nunca, es necesario hacer una pausa, mirar a nuestro alrededor y preguntarnos: '¿Qué estamos haciendo mal?'”, afirma el autor. Vivimos en una era donde la violencia parece ser la respuesta a todo conflicto, pero la reflexión de Pedro Huertas sobre el pasado de Roma puede servirnos de punto de partida para repensar nuestra forma de abordar los problemas y buscar alternativas más pacíficas y constructivas.