Qué hacer en Madrid esta semana: la March se llena de color, Biophest en Matadero, ciclo Fassbinder en Cineteca...

Seguro que hay quienes recuerdan a su profesor de Física del colegio decir que los colores no existen y que lo único real es la luz. Sin embargo, no deja de ser curioso que algo carente de esencia como los colores hayan sido objeto de tanta reflexión y debate y posean tanto significado desde el origen mismo de los seres humanos. Si nos ceñimos a nuestra era, podemos decir que fue a principios del siglo XX, coincidiendo con el creciente interés por la abstracción, que el color vivió su mejor momento en la creación artística, siendo liberado de dictados de la representación y técnicas que lo relegaban a una mera herramienta de relleno. En contraposición con esta última idea, la Fundación Juan March profundiza en el poder del color como “principio esencial y estructurador” en su exposición Lo tienes que ver. La autonomía del color en el arte abstracto; una muestra colectiva que reúne más de 80 obras de artistas de los siglos XX y XXI para quienes el color ha sido o sigue siendo el gran pilar de su trabajo . La exposición comienza con los primeros experimentos de abstracción para, a continuación, trazar un recorrido por pinturas, esculturas, obra sobre papel, instalaciones que exploran la física de la luz y la magia cromática. En la muestra pueden verse obras de M. Charles Henry, Yves Klein, Waldo Diaz-Balart, J. M. W. Turner, Jim Lambie, William Benson, David Batchelor, Lubna Chowdhary, Felipe Pantone o Michel-Eugène Chevreul, entre otros artistas.

Dónde : Fundación Juan March (C. Castelló, 77)

Matadero Madrid acoge la primera edición de Biophest, un festival que celebra la biofilia. ¿La bio qué? Básicamente nuestro sentido de conexión con la naturaleza, que podría traducirse en el amor que muchos profesan por el medio natural, las plantas, los ecosistemas, etc. Desde el 4 hasta el 6 de abril, el evento reunirá en el barrio de Legazpi una buena lista de actividades diseñadas para todos los públicos, y que van desde talleres o rutas guiadas hasta charlas, exposiciones y conciertos, todo ello con un objetivo claro en el horizonte: acercar el mundo vegetal a la vida urbana. Entre los talleres, los asistentes podrán aprender a hacer esquejes, crear un ecosistema en miniatura o iniciarse en el cuidado de las kokedamas japonesas. También habrá charlas con expertos, como el filósofo, antropólogo y jardinero Santiago Beruete, defensor de una visión biocéntrica del planeta; o con la psiquiatra Sue Stuart-Smith y autora de La mente bien ajardinada, que analizará cómo la naturaleza mejora la salud mental y la autoestima. Habrá espacio también para el arte más verde: desde un árbol que “canta” al tacto hasta un refugio de musgo vivo; y por las noches, la música pondrá el broche a cada jornada con conciertos inspirados en el mundo vegetal, como los de Jordi Sapena (La Habitación Roja) o Brian D’Souza, y un homenaje al Plantasia de Mort Garson, un disco de culto compuesto para ser disfrutado específicamente por plantas, a cargo del músico Divorce From New York.