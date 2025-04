El jefe indio que engañó a Mussolini y otros momentos bochornosos del fascismo

En 1924 llegó a Italia Ciervo Blanco, un jefe indio que se paseaba ataviado con un llamativo tocado de plumas y una larga pipa. Nombrado cónsul ad honorem en Florencia y recibido en audiencia por las autoridades de diferentes localidades del país, incluido el mismísimo Mussolini, el nativo americano se declaró gran admirador del fascismo. Entre otros halagos al movimiento declaró que, cuando regresase a su tierra, reorganizaría sus tribus según el sistema fascista, impondría la camisa negra como prenda entre sus compañeros y, para dar ejemplo, no dudó en dejarse ver en diferentes actos fascistas con dicha indumentaria.

"Recibió ovaciones frenéticas en algunos teatros y no pocas mujeres de la aristocracia se enamoraron de él. Era un indio guapísimo", recuerda Emilio Lussu. Cuando Ciervo Blanco visitó Cerdeña, continuaba el escritor y político, "había tanto interés que, un mes antes, ya se habían vendido (como se venden las butacas de un teatro) las ventanas de las calles por las que tenía previsto pasar". Tan seguro estaba de sí mismo Ciervo Blanco, que sus correrías por algunas ciudades fueron lo suficientemente escandalosas como para despertar las sospechas de las autoridades italianas que, tras detenerlo, procedieron a su identificación. Si bien era cierto que descendía de nativos americanos, el aliado indio de los fascistas no era más que un buscavidas que giraba por el mundo timando a los más incautos y desaprensivos.

La anécdota se incluye en Marcha sobre Roma y alrededores, libro de Emilio Lussu recientemente recuperado por Altamarea en el que el político italiano relata los años de ascenso del fascismo, movimiento de masas generoso en situaciones cómicas como la referida y que resultarían hilarantes de no ser por las graves consecuencias que tuvieron para Europa y el propio Lussu, que estuvo a punto de perder la vida a manos de los fascistas en varias ocasiones.

El autor de 'Marcha sobre Roma y alrededores, Emilio Lussu. / LIBROS DEL ASTEROIDE

Cuando la guardia real fue disuelta por ser considerada poco fiel al fascismo, se creó la Milizia, un cuerpo voluntario inspirado en la milicia romana destinado, principalmente, a amedrentar opositores. A este cuerpo se le sumó poco después una Milizia colonial para aplicar la doctrina mussoliniana en los territorios africanos. A pesar del énfasis de los jefes fascistas, el reclutamiento de ese cuerpo colonial fue muy lento. En un mes apenas se presentaron treinta personas, porque el estipendio era de tan solo catorce liras, menos de lo que cobraba un campesino. "En la segunda proclama se aumentó el sueldo: dieciséis liras por cabeza, más la comida y la ropa. Los voluntarios acudieron en masa y superaron el número necesario, algunos miles se quedaron sin trabajo. La prensa fascista comentó con orgullo la rápida expansión del fascismo", comenta Lussu en su libro aunque, unas páginas más adelante, demuestra la calaña de los camisas negras que, desde el primer momento, incumplieron los acuerdos con la tropa, lo que dio lugar a momentos inverosímiles. Por ejemplo, el acaecido en Libia, país al que la Milizia tuvo que ser desplazada para sofocar una rebelión.

"Los árabes, dispuestos en orden de batalla, esperaban con aire desafiante. Era la primera vez que los fascistas se batían con enemigos armados y en campo abierto. La expectación era inmensa. E inmensa fue la sorpresa. La legión no se movió, siguió compacta donde estaba y pidió los sueldos atrasados. Afirmaron que el contrato de alistamiento no había sido respetado y que tenían derecho a dieciséis liras al día y no a siete. Recibían, en efecto, siete, y las dietas se reducían al rancho militar. El cónsul se dio a la tarea de evitar males mayores, pero los esfuerzos fueron inútiles". Tras proceder a la detención de los jefes de la revuelta, las autoridades militares tuvieron que pedir refuerzos a la Península. Tropas del ejército regular de los regimientos de infantería, caballería y artillería llegaron al lugar, amenazaron a los fascistas y los obligaron a iniciar la marcha. No obstante, la actitud de la tropa era tan desganada que, para evitar una carnicería, antes de acabar el día, los soldados regresaron al campamento base y, poco después, la Milizia fue disuelta.

Jaque al Estado

La violencia desplegada por el fascismo entre los ciudadanos, que sufrieron desde humillaciones —como la ingesta obligada de aceite de ricino en las plazas públicas— a palizas e incluso asesinatos, llegó a ser tan frecuente que Mussolini se vio obligado a dar explicaciones en el parlamento. Haciendo gala de su falta de lealtad a sus propios hombres, afirmó que aquellos fascistas que habían protagonizado actos de violencia, no eran verdaderos camaradas, por lo que animó a que fueran castigados por una nueva hornada de fascistas de futura adscripción. Aprovechando la coyuntura, muchos de aquellos ciudadanos que habían sido humillados o golpeados por los camisas negras, se alistaron al movimiento con el único objetivo de vengarse de sus agresores. Una nueva artimaña del Duce que, entre una cosa y otra, tranquilizó al parlamento, aumentó el número de miembros de su movimiento y se acercó un poco más al poder absoluto.

"¿Cómo adueñarse del Estado?", se pregunta Lussu en Marcha sobre Roma y alrededores. "Ese era el problema. El Estado ya no daba miedo. 'Hay dos maneras de hacerlo —declaró Mussolini—: legalmente con las elecciones o ilegalmente mediante una insurrección'", cita el escritor que, a medida que avanza su testimonio, va relatando cómo el líder fascista supo combinar ambas estrategias. De este modo, mientras pronunciaba discursos incendiarios en el Parlamento, sus escuadrones secuestraban y posteriormente asesinaban a opositores, como el político socialista Giacomo Matteotti. "Yo deseo que el honorable Matteotti pueda volver pronto a ocupar su puesto en el Parlamento", declaró ante los demás diputados un cínico Mussolini que, según Lussu "miraba a los escaños de la izquierda y su rostro decía: '¡Ha sido el primero! Tomad nota: la cuenta no ha hecho más que empezar'", una reflexión que sería premonitoria y que afectaría al propio Lussu.

En el centro de la imagen, Giacomo Matteoti. / ARCHIVO

"El 31 de octubre de 1926, en el curso de una gran adunada fascista en Bolonia, alguien dispara una pistola contra el Duce. ¿Quién ha sido? El hecho sigue siendo un misterio enorme. Un chaval de dieciséis años, un tal Zamboni, exfascista, es acusado del gesto y masacrado allí mismo, ante la mirada del Duce", detalla el escritor que, ese mismo día se convierte, como le sucedió a cualquier otro militante de izquierdas, en objetivo de los camisas negras, los cuales no dudan en ir a buscarle a su casa con intención de lincharlo. Tras solicitar sin éxito el amparo del juez del lugar, la policía se persona en el domicilio de Lussu, pero lo que en principio aparece como una acción para preservar su integridad, se convierte en una detención que vulnera todo el ordenamiento vigente.

"Visto que el derecho penal no servía, apelé al derecho constitucional. Yo era diputado y la inmunidad parlamentaria era algo manifiesto en la Constitución, pues garantizaba la protección de los miembros del Parlamento en periodo de sesiones. También este argumento resultó inútil. Me esposó y un escuadrón de carabinieri me acompañó a la cárcel. Al día siguiente no hubo manera de detener la violencia. Los representantes de la oposición fueron arrestados, los fascistas les saquearon las casas", escribe.

Como sucedería pocos años después con el incendio del Reichstag, el atentado de Bolonia fue la excusa que necesitó Mussolini para desplegar su poder absoluto: "Se cerraron las fronteras y se requisaron todos los pasaportes, se eliminaron los partidos políticos, las asociaciones y los periódicos contrarios al régimen. Los diputados de la oposición fueron inhabilitados, las garantías que contemplaban la Constitución y el código penal fueron anuladas: se instituyó la deportación a las islas y la pena de muerte a los opositores. El viejo régimen había quedado enterrado. Sin oposición, domina el fascismo y sobre todos impera, absoluto, el dictador".