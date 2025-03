La propuesta española para la Bienal de Arquitectura de Venecia apuesta por la descarbonización y la sostenibilidad

El próximo 9 de mayo, se inaugurará en Venecia la tradicional Bienal de Arquitectura. Curada por el profesor y arquitecto turinés Carlo Ratti, la edición 2025 se articula a través del concepto Intelligens. Natural. Artificial. Collective, propuesta que pone de relevancia cómo la sostenibilidad y la descarbonización de los procesos productivos solo pueden lograrse combinando esas tres inteligencias diferentes pero complementarias: la natural, la colectiva y la artificial.

Partiendo de esa idea, los comisarios Roi Salgueiro y Manuel Bouzas han desvelado este lunes en la Casa de la Arquitectura de Madrid todo aquello que, a falta de un mes de la gran cita, se podía ya revelar de Internalities, propuesta seleccionada a través de un concurso público al que se presentaron un centenar de proyectos y que se podrá visitar en el pabellón español hasta noviembre de este año.

Maqueta del Pabellón de España realizada por alumnado de la Cornell APP. / CORTESIA DE 'INTERNALITIES'

"Internalities analiza de qué modos, hasta qué punto, con qué costes, mediante qué edificios, ciudades y territorios, la arquitectura española va dejando atrás las economías de la externalización", explican Salgueiro y Bouzas, arquitectos y profesores en el MIT de Boston y la Universidad de Cornell, respectivamente, que partiendo de la idea de externalidad, han acuñado un nuevo concepto adaptado a la realidad y necesidades del siglo XXI: la internalización.

Enunciada por el economista británico Arthur Pigoli en 1920, la externalidad sería la relación entre el valor de un producto y los costes y efectos de su proceso creación para la comunidad en la que surge. De esta forma, y en su búsqueda por el máximo beneficio, la externalidad afectaría a cinco grandes sectores: los materiales —extraídos sin atender a los efectos que ello provoca en el medio ambiente—, la energía necesaria para esa extracción, los cambios culturales que esas intervenciones provocan en el territorio en el que operan, los residuos que dicha actividad genera y que en el caso de la construcción con el 32% de los residuos que se producen en España y, por último, las emisiones de todo ese proceso, nada menos que un 37% de las emisiones locales.

Materiales de la sala Labor. / CATERINA BARJAU

Conscientes de los costes sociales y económicos que conlleva esta dinámica productiva, una nueva generación de arquitectos españoles han comenzado a intentar revertir la situación apostando por materiales de cercanía, extraídos por una energía que no se consume sino que se captura del agua, el viento o el sol, que se trabajan siguiendo oficios tradicionales y cuyos residuos se reciclan e incluso se reutilizan como nuevos materiales de construcción.

Cinco espacios de reflexión

El pabellón de España en la Bienal de Venecia tiene cuatro salas laterales distribuidas alrededor de una especie de atrio central. En total, cinco espacios que coinciden con esos cinco momentos del proceso arquitectónico que Roi Salgueiro y Manuel Bouzas han adjudicado a otros tantos equipos formados por tres personas: dos arquitectos encargados y un fotógrafo.

Los dos primeros profesionales deberán investigar sobre cada uno de esos estadios en una zona geográfica concreta del estado español también dada por los comisarios. Por su parte, la persona responsable de la fotografía, se encargará de documentar la investigación, aportando su personal punto de vista al conjunto. El resultado final se mostrará en cada una de esas salas, a través de una propuesta expositiva dividida en dos secciones: en la horizontal, una instalación arquitectónica y, en las verticales, la propuesta fotográfica.

Imagen de la sala Materials. / MARÍA AZKARATE

De esta forma, la primera sala, a cargo de Daniel Ibáñez y Carla Ferrer junto a la fotógrafa María Azkarate, abordará el problema de los materiales, centrando su investigación en la madera de la cornisa cantábrica. La segunda, enfocada en la energía y a cargo de Aurora Armental y Stefano Ciurlo, junto al fotógrafo Luis Díaz, se acercará a la generación eólica e hidroeléctrica de la zona noroeste de la Península. La tercera, dedicada a los oficios, mostrará las reflexiones que Anna y Eugeni Bach acompañados de la fotógrafa Caterina Barjau han obtenido de su trabajo de campo en el arco mediterráneo. El cuarto espacio estará dedicado a los residuos, corriendo su investigación a cargo del único profesional que no es arquitecto sino diseñador: Lucas Muñoz. "He entrado en el proyecto por la puerta de las basuras", bromeaba esta mañana el propio Muñoz que, acompañado de la fotógrafa Ana Amado, aportará su visión sobre las estrategias de recuperación, recirculación y reutilización de materiales descartados en la construcción, centrándose en la realidad del área metropolitana de Madrid. Por último, la propuesta española se cerrará dedicando la sala central a las emisiones de CO 2 y las conclusiones obtenidas de la investigación que Carles Oliver y David Mayol y la fotógrafa Milena Villalba han realizado en las Islas Baleares.

Si bien la propuesta expositiva es lo más relevante de la Bienal de Arquitectura, la participación española irá más allá, hasta el punto de rebasar los muros del pabellón y hasta las fronteras italianas. Desde el día 10 de mayo, primera jornada de apertura al público en general, Roi Salgueiro y Manuel Bouzas han organizado una serie de actividades muy diferentes. Entre ellas, la publicación de un periódico del evento, un catálogo de la edición con textos de los participantes y expertos en arquitectura, y la realización de diferentes encuentros en colaboración de los centros en los que imparten clase los comisarios, la Universidad de Cornell y el MIT. Además, está previsto que las propuestas itineren por diferentes ciudades y puedan verse, entre otros lugares, en la propia Casa de la Arquitectura para, de esta forma, hacer realidad lo que defendía Iñaqui Carnicero, Secretario General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, al presentar el acto de esta mañana: "Acercar la arquitectura a la sociedad y mostrar la trascendencia que esta disciplina tiene en la vida de la gente".