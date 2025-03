La noche madrileña ya era famosa en el siglo XIX: la bohemia existió y resistió en la capital

Pío Baroja nunca creyó en la bohemia. Para él, ese estilo de vida en el que escritores y periodistas que nunca dormían se alimentaban de humo y café era una sarta de mentiras romantizadas: “Es una de tantas leyendas que corren por ahí; una bonita invención para óperas y zarzuelas, pero sin ninguna raíz en la realidad”, decía. Como el escritor, hubo otros muchos autores que pensaban que la bohemia no era más que un tema recurrente en la literatura, pura ficción.

Se equivocaron, lo demuestran las calles de Madrid y la última exposición del Museo de Historia, Madrid, ¡Viva la bohemia! Los bajos fondos de la vida literaria. En ella, óleos, estampas, esculturas, carteles, fotografías, libros y periódicos son la prueba de que ese Madrid insomne, el de los teatros y los cafés cantantes, el de los folletines y las novelas por entregas, existió más allá de las páginas. Comisariada por Alberto Martín, la muestra se puede visitar de manera gratuita hasta el próximo 1 de junio.

A mediados del XIX, Henry Murger publicaba Scènes de la vie bohème (Escenas de la vida bohemia), en la que un grupo de amigos compartía aventuras y, sobre todo, desventuras en el Barrio Latino de París. Caló en los jóvenes de toda Europa, que soñaban con vivir en una parisina buhardilla destartalada, compartiendo su arte por la ciudad, sin importar el hambre, el frío o los gritos del casero pidiendo su dinero en la escalera. La ciudad se convirtió entonces en un paraíso terrenal que cualquier artista debía conocer. Este París bohemio abre exposición en una primera zona que muestra “esa imagen idealizada, cándida e incluso un poco ingenua de la bohemia parisina que contagia a muchos jóvenes españoles que quieren aspirar a eso”, como explica Martín a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Sala de la exposición 'Madrid, ¡Viva la bohemia! Los bajos fondos de la vida literaria'. / CEDIDA

Pintadas las paredes de aquel "falso azul nocturno" del que hablaba Rubén Darío en su poema Nocturno, la exposición se divide en cinco espacios. En todos se exhiben diferentes piezas que parecen dialogar entre ellas, un reflejo de la combinación de artes que se daba entonces, cuando unos dibujaban las portadas de las novelas de los otros. Cuenta el comisario que los bohemios compartían buhardilla: “En un mismo espacio vivían un literato, un pintor y un músico, por lo que se daba esta hermandad de las artes tan característica de la bohemia, la camaradería”. En la primera parte, óleos de Anglada Camarasa y Raimundo de Madrazo muestran cómo era la vista panorámica desde el Trocadero de la ciudad francesa y su vida nocturna -con fama de divertida a la par que frívola- colocados encima de ejemplares de novelas y recortes de prensa de autores bohemios.

Más de una bohemia

Los españoles encontraron su versión de la bohemia parisina en Madrid, donde los jóvenes aspirantes a artista de las provincias aparecían con lo puesto y con un par de monedas en los bolsillos, ilusionados, pretendiendo vivir de su arte. Se dieron de bruces con la realidad: aquel Madrid, un laberinto de calles estrechas y oscuras, no era París. Estos primeros bohemios vivían en casas de huéspedes de dudosa reputación mientras intentaban malvender sus versos a algún editor o escribían en periódicos sin recibir salario. En otros casos, trabajaban como anónimos escribiendo las entregas -por aquella época triunfaba la novela en este formato- de autores reconocidos. La situación de gran parte de la población era precaria y en los suburbios, además del mal olor, se respiraban los indicios de una revuelta social. En mitad de la sala, una vieja farola de gas alumbra el lienzo de Mateo Silvela y Casado, que muestra al visitante la desolación de los comercios de la capital. Una bohemia muy distinta a la que Murger imaginó y presentó a sus lectores.

No hubo una única bohemia en la capital. Se inaugura a mediados del siglo XIX, con la aparición de El frac azul de Enrique Pérez Escrich, considerada el inicio de la literatura bohemia española. Pero humo más de una bohemia: una culta y elevada, otra que más tarde sería heroica, política, pero que siempre sería golfemia, como la zarzuela en clave de parodia de La Bohème de Puccini que escribiría Salvador María Granés con música del maestro Arnedo. "Es cierto que algunos estaban más cerca de lo tabernario y de lo alcohólico, de la vida desordenada, que de la literatura o las artes. Había muchos artistas que querían alejarse de esto porque, al final, la aspiración máxima del bohemio es un arte mejor".

Cuenta Martín que hubo dos generaciones, un primer grupo postromántico que se instaló en la capital a mediados del siglo XIX y otro más cercano al modernismo entre 1880 y 1910. Es la segunda, la llamada Santa Bohemia, de la que saldrán algunos de los bohemios más reconocidos como Joaquín Dicenta o Alejandro Sawa -en quien Valle-Inclán se inspiró para crear el personaje de Max Estrella en Luces de Bohemia-, cuyas fotografías se exponen en la muestra.

Varias fotografías de artistas bohemios. / CEDIDA

"No hay una forma de vivir la bohemia, hay varios tipos. Hay una bohemia que es quizá la que más conozca la gente, más pintoresca, más canalla, a la que le gusta el alcohol y el vino, la de la noche madrileña, pero también hay una bohemia muy comprometida, con unos valores políticos muy posicionados", dice el comisario, matizando que es la segunda generación de bohemios la que se involucrará más en la política española. "La bohemia modernista lo que hace es, sobre todo, ir contra los valores establecidos, contra la ramplonería que ellos creían que había en las artes y también denuncia la precariedad económica y social que se encuentra en la España de la Restauración. Por eso bohemia también es sinónimo de protesta".

Valle-Inclán sin espejos

La última parte de la muestra está dedicada a Valle-Inclán y su Luces de Bohemia, obra en la que retrata un “Madrid absurdo, brillante y hambriento”. La frase recitada por Max Estrella, antihéroe protagónico y bohemio inspirado en Sawa, “¡El esperpento lo inventó Goya!”, da paso a los Caprichos del pintor, así como otras pinturas e ilustraciones en las que se aprecia la deformación, bestialización o caricaturización de sus protagonistas, obras de Tomás J. Leal da Cámara y Francisco Sancha.

Lo que no hay en la muestra son espejos. Los cóncavos y convexos del callejón del Gato no existen en esta exposición. Al menos, no de manera física. En la primera parte de la muestra se habla de la exposición universal de París, que tuvo la Torre Eiffel como símbolo. El 27 de julio de 1889, con motivo de la verbena de San Lorenzo, los madrileños se despertaban con una noticia: en la calle del Ave María habían instalado una recreación de 15 metros de la torre. Rápidamente, fue bautizada como la Torre Infiel. "Madrid hizo aquí ese juego de espejos con París. Pero no es el único: si Puccini hace La Bohème, en España se parodia con La Golfemia".

La ruta del Madrid bohemio

El Madrid bohemio tenía también sus propios escenarios. La ciudad contaba con una red de cafés y tabernas que servían como punto de encuentro para escritores, periodistas, pintores y músicos. Eran cafés como el Suizo o El Parnasillo -al que Ricardo Balaca dedica su obra Café del Parnasillo, expuesta en este espacio- eran algunos de los lugares donde se fraguaban tertulias que se alargaban hasta el amanecer. No todos los bohemios podían permitirse una mesa en estos locales; muchos pasaban la noche en los portales de la capital, charlando con las prostitutas "que se sentían hermanas del bohemio porque tuvieron un desarrollo común", como asegura Martín.

El callejero del Madrid bohemio. / MUSEO DE HISTORIA DE MADRID

La primera generación se mueve sobre todo de Atocha, Lavapiés, Santa Ana, Puerta del Sol y aledaños de Plaza Mayor. Es ahí donde tienen sus cafés, el Café del Suizo, Levante, La Perla... Cuando llega la segunda bohemia en 1880, el eje se desplaza hacia la calle Ancha (actual San Bernardo). "Esa calle junto a Pez, Madera y la zona de Conde Duque es por donde se mueve la bohemia modernista". El motivo es el mismo: sus grandes centros de reunión, que continuaban siendo los cafés, estaban por esa zona. Además, las casas de hospedaje y las redacciones de los periódicos donde trabajan también estaban en lo que hoy se conoce como el barrio de Universidad, que, como señala el comisario, corresponde a la zona a la que Carrere se refería cuando hablaba del gran barrio Latino madrileño.

La capital es el escenario, el telón de fondo donde ocurre la bohemia y un personaje más de su literatura. "Los autores lo que hacen es moverse en ese Madrid, pero no quieren hacer que la gente identifique un Madrid real con todo lo que está sucediendo en sus obras. Pero no quita que las generaciones de bohemios se movieran por diferentes zonas de la capital", apunta Martín. Con los días soleados que comienzan a llegar a Madrid, una opción sería dar un paseo por aquellas calles que frecuentaban los bohemios con la playlist que el comisario ha preparado para la ocasión como banda sonora. Óperas como La Bohème de Puccini o la Danza gitana de Enrique Granados pueden contribuir a que la ciudad le inspire, como hizo con otros muchos, a escribir un poema. Eso sí, existe un riesgo emocional al escribir en Madrid del que ya hablaba Larra en 1836: "Escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla, como una pesadilla abrumadora y violenta". Si decide realizar el recorrido por la noche, tenga cuidado con el vino y la golfemia: hay quien dice que, si uno sabe buscarla, sigue viva en la capital. No diga que no se le avisó.