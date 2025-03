Yoly Saa, la futbolista de Primera que triunfa en Madrid con canciones intimistas: "Lo que viví en el campo no tiene nombre"

El fútbol era su pasión. Jugaba en el Poio Pescamar, un equipo que militaba en Primera División. También adoraba la docencia. Y, durante años, estuvo formándose para dar clase. Sin embargo, el amor por la música le pudo. Y, en un arrebato, Yoly Saa lo dejó todo. Se plantó en Madrid en busca de un sueño que, hoy, tras dos discos, ha cumplido. “Jamás pensé dedicarme a ella. La vida me había llevado por otros caminos, pero no era feliz. Así que, un día, al ver un concierto de Coldplay en YouTube, tomé la decisión. Quería sentir la milésima parte de lo que Chris Martin vivía”, dice. Este sábado, lo intentará en la sala But de Madrid.

Está presentando Mar de Ardora, un álbum enfocado a sanar las heridas que el amor le hizo. Es directo y crudo, un tanto luminoso. Habla de la vida que no fue y del camino que escogió. Están sus luces y sombras. Un pasado con tanto presente que resulta magnético de principio a fin: “Me mudé a la capital porque tenía micros abiertos para artistas emergentes y, tal vez, con suerte, algún ojeador pudiera verme. En mi Pontevedra natal no hay salas de referencia donde podamos desarrollarnos”. Aquí encontró un espacio donde crecer junto a personas con su misma sensibilidad, sin presión ni miradas.

“Recuerdo que, al llegar, pensé en regresar a casa. Madrid se me hacía gigante, no sabía dónde estaba. Mis padres me animaron a quedarme. Y, poco a poco, fui encontrándome”, relata Yoly, que concursó en el programa Dúos increíbles en 2022. Al año siguiente, participó en la tercera edición del Benidorm Fest. Por aquel entonces, ya había debutado con A golpes de fe. Y, aunque las dudas persistían, su vocación prevaleció: “Cuando era pequeña me sentía incomprendida. Por ello, cuando aquí descubrí a personas con la misma energía, sentí haber encontrado mi sitio. Empecé a escribir y salieron canciones que me han ido haciendo como persona”.

Curtida sobre el escenario, la cantautora ha basado su carrera en la honestidad. Un listón que jamás ha bajado pese a los altibajos. De este vaivén nacieron sus últimos temas: “Las compuse en plena oscuridad, durante un episodio depresivo. Tuve que convivir con un duelo amoroso, había cosas de la vida que no entendía. He cambiado mucho. Noto cierta madurez en mis letras”. Ahí están El apagón, Flores secas y Quién lo diría, entre otras. Las alumbró desde un dolor que, hoy, bien masticado, no escuece tanto. Por eso puede cantarlas. Por eso ya no llora cada vez que lo hace. De lo contrario, se hubiera ahogado a sí misma.

Referente LGTBIQ+

“Compongo para curarme, no para llegar a cuanta más gente mejor. Si, después, ojo, lo consiguen, fabuloso. Pero prefiero no sucumbir a eso. Si sólo piensas en petarlo, al final, te desconectas de la emoción que siento. Eso te aleja del público”, subraya Yoly, que se confiesa metódica a la hora de trabajar las melodías. Al acecho de nuevos sonidos y estructuras, la artista pasa los días frente a un teclado que se ha convertido casi en un confesionario móvil. Ahí, en silencio, concentrada, saca a relucir aquello le inquieta. Sin ataduras: “Este disco es un ejercicio por no autocensurarme. Quería que la gente escuchara lo que he vivido. Otras veces no ha sido así”.

Antes de editarlo, estuvo un año y medio de sequía, en el que ninguna idea tomaba cuerpo. Pensó en dejarlo todo, creyendo que la inspiración se había agotado. Así que empezó a ir al cine y al teatro para estimularse. De repente, todo explotó: “Me encantaría que el síndrome del impostor desapareciera. Es bastante incómodo y me genera bastante inestabilidad”, apunta. Antes de concluir, un último apunte: como modelo LGTBIQ+, Yoly siempre ha reivindicado la libertad de ser que sus fans tanto reclaman. “Conectan porque, aunque estemos en 2025 y parezcamos libres, las cosas son difíciles en algunos lugares”, añade.

P. ¿Hay más machismo en la música o en el fútbol?

R. Lo que viví en el campo no tienen nombre. Sobre todo, en una época en la que no existían referentes. Era difícil. Escuché burradas, a veces por puro desconocimiento.