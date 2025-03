Librería Parent(h)esis, la librería bilingüe de Lavapiés que organiza catas de libros

No son pocas las librerías que han abierto sus puertas en Madrid, y en tantos sitios, en los últimos años, empujadas por un mercado del libro físico que salió fortalecido de la pandemia y por una sociedad desbordada que ha encontrado en estos lugares pequeños refugios de paz y sentido. Aunque no se presentan exactamente así, escuchando a Giedre Pavalkyte y Eitan Felner cualquiera puede entender que su historia es otra más de las de esos profesionales con carreras razonablemente exitosas que un día decidieron bajarse de la rueda para dedicarse a lo que más les gustaba, que era la literatura, y a lo que mejor se les daba, que era compartirla con otros.

Consultor de derechos humanos argentino él, ella responsable de la vida extracurricular de los alumnos del Instituto de Empresa nacida en Lituania, ambos vecinos de Madrid desde 20 y 15 años respectivamente, la pareja decidió hace un tiempo montar su propia librería, y después de casi un año buscando dónde encontraron la ubicación ideal: en una de las calles más vivas de Lavapiés, a la vuelta de la esquina de La Casa Encendida y en el triángulo que esta forma con otros dos grandes buques culturales, el Museo Reina Sofía y el Teatro Valle-Inclán del CDN.

Ahí, en lo que fue un bazar, o un pequeño supermercado de la calle Valencia, un local amplio en el que poder jugar como quisieran con el espacio, los expositores y los eventos, decidieron montar Parent(h)esis, la librería bilingüe español-inglés que casi desde su nacimiento se ha convertido en un transitado punto de encuentro de vecinos del barrio, expatriados que residen en la zona, el público de esos centros culturales y algún que otro turista.

Los dos sillones colgantes y envolventes que esperan pegados a la entrada, y que casi piden que uno se siente a pasar un rato con algo que leer entre las manos, ya son toda una declaración de intenciones de lo que pasa en Parent(h)esis. Pero por si acaso, Eitan lo deja claro: "Esta no es solo una tienda para comprar libros, también es un lugar en el que estar, nos gusta que la gente se lo tome con calma y los hojee", dice. No hay por tanto que tener vergüenza aquí de coger uno y pasarse un rato echándole un vistazo. ¿Otra prueba? En el mueble dedicado a la poesía no solo tienen unos cuantos libros seleccionados para que los clientes los vean, sino que estos contienen entre sus páginas marcadores situados en los poemas que los propietarios de la librería han elegido para que, quien los coja, vaya a la página indicada, los lea y pueda caer seducido, como lo hicieron ellos. Son libros que esperan para ser manoseados y leídos.

Eitan Felner, copropietario de Parent(h)esis. / ALBA VIGARAY

Activistas del libro

Aficionados a la lectura desde siempre, políglotas ambos, los propietarios de Parent(h)esis llevaban ya bastante tiempo entregados al mundo del libro antes de abrir su negocio a finales de 2024. Hace una década Giedre montó en Madrid, en su tiempo libre, un club de lectura en inglés que hoy en día ya tiene más de 500 miembros. Pero aquello no fue suficiente y con el tiempo cambió su puesto en el IE por un trabajo en The Secret Kingdoms, una librería del barrio de las Letras que solo vende libros en la lengua de Shakespeare. Allí adquirió su experiencia librera.

Eitan dejó el mundo de los derechos humanos para hacerse activista del libro. Aficionado desde siempre al vino, un día se le ocurrió que igual que había catas de esta bebida, podía haberlas de lecturas, y se puso manos a la obra. "Empezamos un grupo de amigos con la idea de que, si a una cata de vinos uno va a probar vinos que no conoce, a una cata de libros uno también viene a probar textos literarios que no conoce -explica-. Pensé cómo desarrollar esa idea y se me ocurrió que la forma sería elegir un tema de antemano y que cada uno de los participantes pudiera traer algún texto literario corto que le gustase sobre ese tema, de cualquier género, y lo leyese en voz alta. Siempre acompañándolo de vinos y tapas".

Vista de la libreria Parent(h)esis. / ALBA VIGARAY

Cuando a Eitan y Geidre unos amigos les invitaron a su boda en la campiña francesa, a él se le ocurrió que ese podría ser un buen regalo para ellos: una cata de libros centrado en un tema tan pertinente para la ocasión como el amor. "Pero no el desamor", puntualiza entre risas. Sería una de las actividades que ofrecería aquel fin de semana de festejos con invitados llegados de todo el mundo, y lo acabaron haciendo en tres idiomas, español, inglés y francés. La cosa gustó tanto que muchos se le acercaron a preguntar si no organizaba algo parecido en París, en Londres, en Nueva York. Se dio cuenta de que había no solo ganas, sino también algo de negocio, y empezó a hacerlos en Madrid, con alguno puntual en Buenos Aires o en la Gran Manzana.

Ahora esas catas son una de las actividades que organiza Parent(h)esis. Inscribirse cuesta 5 euros. Hace poco hubo una en torno a la soledad, uno de los temas a los que ahora mismo dedican un expositor de la librería: escogen uno y durante un mes y medio, más o menos, muestran diferentes títulos, en español y en inglés y de diverso género, desde ensayo hasta narrativa o poesía, que tienen que ver con él. En este mueble hay títulos de Richard Yates, de Vivian Gornick, de Santiago Lorenzo o de Otessa Moshfegh. Un poco más allá, otro expositor concentra los libros dedicado a las paternidades, otro de los temas que han elegido para estos días, y también hay uno de títulos sobre pájaros.

Detalle de uno de los expositores de la librería. / ALBA VIGARAY

Ese elemento de prescripción se percibe desde que se entra en la librería: en el primer mueble con el que se topa el visitante, el que diríamos que es el expositor principal, no están las novedades más vendedoras del momento, sino los libros favoritos de sus dueños, que se muestran de cara y que van cambiando cada cierto tiempo. Desde las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcernar hasta La mala costumbre de Alana S. Portero. También hay un mueble dedicado a un autor elegido: el de ahora es Milan Kundera, pero antes fue Alejandra Pizarnik. Y otro que se consagra a la literatura de un país. Estos días es la chilena, que sucede a las de Senegal y Portugal. En torno a esos temas es frecuente que hagan clubes de lectura, con guías procedentes de esos países y buenos conocedores de su literatura.

El fondo del espacio es el dedicado a los libros infantiles y juveniles, con su rincón de juegos a un lado para los más pequeños que suele llenarse los sábados, cuando muchos padres acuden con sus hijos a las actividades de La Casa Encendida y antes o después pasan por aquí. En el otro están las novelas young adult, las favoritas de un público adolescente y veinteañero esencialmente femenino. Que este género es todo un filón lo saben bien Eitan y Geidre. Hablan de los grupos de jjóvenes amigas que vienen a recorrer las estanterías de arriba abajo, y que comentan entusiasmadas mientras buscan el nuevo volumen de una serie que les falta por leer. "Muchas veces, aunque sean españoles, se llevan el nuevo en inglés porque no pueden esperar a que salga en castellano", dice Eitan. De hecho, en esta sección venden un poco más en inglés que en castellano, al revés que en el resto de la tienda, donde la proporción está en torno a un 70% en castellano y un 30% en inglés.

Parent(h)esis es uno de esos negocios que dan envidia. A sus propietarios se les ve felices leyendo los códigos de barras de las novedades para meterlas en el sistema, recomendando lecturas a los clientes, moviendo los bloques de madera con los que crean desde expositores de libros hasta el escenario para una presentación o la mesa central de un club de lectura. Cuentan divertidos cómo diseñan sus propias tote bags con citas literarias, o cómo eligieron esos fragmentos que decoran las estanterías. Aquí el día a día, incluso los dolores de espalda por abrir cajas, están conectados con una pasión. Y a eso no hay quien le gane no tanto como negocio, pero sí como forma de vida.