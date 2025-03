Qué hacer en Madrid esta semana: electrónica en La Casa Encendida, encuentro de poesía 'slam' en Lavapiés, concierto de Colin Stetson...

Este fin de semana, la Cineteca presenta su último ciclo del mes: Autoras de cine, autoras de cómic, un programa en torno al cómic y su representación en el cine comisariado por Elisa McCausland y Diego Salgado , autores del ensayo Viñetaria: Historia universal de las autoras de cómic (Cátedra). La programación explorará durante tres días las relaciones entre el séptimo arte y el mundo del cómic a través de tres sesiones que protagonizan los títulos El profesor Marston y Wonder Woman , en homenaje a las profesionales de la historieta clásica; Pollo con ciruelas , una sesión que profundizará en el trabajo de Marjane Satrapi -Persépolis, Bordados- y en las sinergias entre la novela gráfica contemporánea y la industria audiovisual; y The diary of a teenage girl , cinta con la que el ciclo rendirá tributo las pioneras del cómic underground. Después de cada proyección tendrá lugar un coloquio con los comisarios y tres autoras destacadas en el panorama del cómic de nuestro país: Carla Berrocal, Laura Pérez Granel y Marta Guerrero .

Puede que a algunos el nombre de Colin Stetson no les diga mucho, sin embargo, es muy probable que hayan oído su música en alguna de las películas a las que ha puesto banda sonora, sobre todo aquellos amantes del terror. Desde la truculenta y premiada Hereditary hasta el último remake de La Matanza de Texas o la pesadilla lovecraftiana Color Out of the Space, con Nicolas Cage a la cabeza. El próximo 2 de abril, el saxofonista y compositor afincado en Montreal, conocido también por sus colaboraciones con Tom Waits, Arcade Fire, Bon Iver o Lou Reed, aterriza en los Teatros del Canal como parte del Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS), donde sumirá a los asistentes en una suerte de ceremonia ancestral a través de las vibraciones de su saxofón bajo y una técnica característica a base de loops y texturas rítmicas que lleva años encumbrándolo entre los principales exponentes de este instrumento. En esta ocasión, Stetson presentará su trabajo The love it took to leave you, que recupera el título de la canción principal de su primera grabación en solitario, y donde continúa desafiando al canon histórico del saxo construyendo una música inquietante, fiel a su tiempo y espeluznante por momentos.