Pumper Nic: una historia de capitalismo pop en la Argentina del siglo XX

Los caminos de la memoria son caprichosos y pueden llevar a rincones del cerebro poco ventilados. Esa sensación de "recuerdo desbloqueado" invadió a la periodista bonaerense Solange Levinton en enero de 2020, al acordarse de que una vez a la semana, el miércoles o el jueves, iba con su abuela Rosalía a almorzar a Pumper Nic. Un nombre que probablemente no dirá nada a personas que no hayan vivido en el país latinoamericano, pero que fue una auténtica revolución hostelera en los años 70. Llevada por la curiosidad acerca de esa primera cadena de fast food argentina que ya no existe, comenzó una investigación que se ha materializado en el libro Un sueño made in Argentina. Auge y caída de Pumper Nic, publicado por Libros del Asteroide, la editorial que le ha otorgado su III Premio de No Ficción.

La historia de Pumper Nic es la de una familia de empresarios argentinos que comienza con la llegada de Ludwig Lowenstein –más tarde renombrado como Luis– a Argentina a mediados de los años 30. Alemán de familia judía, tuvo que huir de los nazis en plena noche, con una joya de su madre y otras cuatro cosas de valor, para evitar una muerte casi segura. Después de varios devaneos, se instaló en el pueblo de Basavilbaso. Su primera vivienda fue una casa-casi-chabola de techo de chapa pero poco a poco, a base de arduo trabajo, consiguió levantar un próspero negocio carnicero. Como punto de partida del relato épico de un hombre "hecho a sí mismo" –casi el lema del clan– no está mal.

Mientras comenzaba su imperio, Luis se casó con Dora Bennet y tuvo tres hijos: Tito, Roberto y Alfredo, a los que instruyó en el funcionamiento de la empresa familiar desde que eran muy pequeños. El primero abandonó pronto los estudios para seguir a su padre y, siguiendo su propio olfato comercial, introdujo las hamburguesas en Argentina bajo la marca Paty. Roberto, el primer universitario de la familia, montó una compañía de refrigerado de pollos que duró solo unos años y después emprendió diversos proyectos como una distribuidora de cine, videoclubs y una financiera. El que más tardó en dar el salto al vacío de los negocios sin la supervisión de su padre fue Alfredo pero cuando lo hizo dio en el clavo.

A principios de los años 70, el más joven de los hermanos Lowenstein trabajaba en invierno en Argentina con su hermano Tito en la empresa Lamar –propiedad de la familia– y en verano con su padre en Miami, donde el patriarca había emprendido un negocio inmobiliario. Fue allí, al llevar una vida propia del norteamericano de clase media, con sus visitas al centro comercial y las comidas en cadenas como Burger King, donde se le encendió la bombilla: importar el modelo del fast food a su país, donde aún no había nada parecido. Después de dos años de espionaje casero pero perspicaz, le explicó el proyecto a su padre, que le dijo: “Dale, hacelo”. No necesitaba mucho más.

Solange Levinton fotografiada en un local de comida rápida. / GABI SALOMONE

Morir de éxito

Para recomponer todos los hechos, Levinton se entrevistó con más de 200 individuos entre antiguos empleados, consumidores, familiares del fundador, antropólogos, analistas de marcas, sociólogos e historiadores. El principio del proceso fue muy analógico porque no tenía apenas información de la cadena, solo algunos datos sueltos en Internet, así que tuvo que recopilarla casi persona a persona. "Fui recibiendo videocasetes, revistas y otros materiales que la gente atesoraba en sus casas. Dado que comencé la investigación en 2020, por las restricciones de la pandemia los organismos públicos y las hemerotecas estuvieron cerradas", dice a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Cuando, en 2021, por fin pudo acceder a ellas, se sumergió en periódicos y comprobó documentos como el expediente de la quiebra o el archivo de la inspección general de justicia donde estaba inscripta la sociedad detrás de la marca.

Alfredo Lowenstein se encargó personalmente de conseguir todos los medios para copiar sin disimulo todos los elementos que hacían falta para replicar el modelo de las compañías de fast food más exitosas. Consiguió máquinas innovadoras que nadie había visto nunca, formó a empleados (entre los que había familiares, una práctica habitual en su universo) para que sus restaurantes funcionasen como una cadena de montaje, se implicó en el diseño del local y del mobiliario, en cómo tenían que ser los uniformes de los trabajadores y en el logo de la marca que era, básicamente, una modificación del de Burger King.

Durante mucho tiempo y sin que las turbulencias políticas –dictaduras y desapariciones incluidas– y económicas del país le afectasen demasiado, Pumper Nic fue una máquina de hacer dinero. Se abrieron locales por todo Buenos Aires y en 1977 comenzaron con las franquicias. Fue el principio de un fin que aún tardó años en llegar, durante los cuales se pusieron en marcha estrategias exitosas para atraer a los niños o el carné de fidelización. Sin embargo, la pérdida de control de los locales franquiciados (no todos seguían los estándares de la compañía) y la llegada de McDonald’s a Buenos Aires en 1986 fueron obstáculos imposibles de salvar.

En 1992, con su mente centrada en sus otras empresas, Alfredo Lowenstein le pasó el control de Pumper Nic a su hijo Diego. Fue el último intento de revivir una cadena que finalmente se vendió en medio de un cierto secretismo, al menos para los trabajadores que poco a poco se fueron quedando sin trabajo y sin explicaciones. "Los miembros de la familia Lowenstein estuvieron educados para pensar, vivir y razonar en términos empresariales: si algo es un negocio, si es rentable o deja de serlo. Las emociones y el afecto no tienen lugar ahí, no forman parte de eso. Seguir o no seguir con Pumper Nic fue, en definitiva, una decisión que tomaron siguiendo esos parámetros y, según su mirada, no tenían por qué rendirle cuentas a nadie, ni siquiera quienes habían trabajado durante décadas con ellos", asevera Levinton.

Fotografía de un local de Pumper Nic en Argentina. / ARCHIVO

En cuanto a la sospecha de que la venta tuvo algo de operación fraudulenta, la autora declara que "como periodista no tengo los elementos suficientes como para afirmarlo. Sí tengo el relato de los trabajadores de ese momento, que aseguran que fue la de una venta ficticia con intenciones de vaciar la empresa". Además, añade: "Según el archivo que logré recuperar del archivo judicial, Facilven S.A (la sociedad anónima detrás de Pumper Nic) fue adquirida en 1996 por una tal Finchley Holding Ltd. En ese momento, un empresario llamado Horacio Rozenblum que tenía varias franquicias de Pumper, llegó para hacerse cargo de Pumper Nic y la empresa se terminó de ir a pique. Podría decir: si tiene cuatro patas, una cola y ladra es un perro: pero como periodista no puedo afirmar que fue una venta fraudulenta".

Para ella, la nostalgia tiende a mejorar los recuerdos y no cree que una reapertura de Pumper Nic podría tener éxito hoy. De hecho, se pregunta cuál sería el sentido de su regreso. "Lo que todos extrañamos de la marca o lo que nos despierta nostalgia no es la hamburguesería en sí, sino lo que sucedía adentro: el ritual con mi abuela, ir a estudiar a algún local, escaparse del colegio con amigos, los empleados que se hacían amigos, las primeras citas, los cumpleaños", sostiene, "lo que todos extrañamos de Pumper Nic es imposible de recuperar porque no es algo tangible. Por eso mismo, espero que nunca lo reabra".

Equivalentes españoles

Alfredo Lowenstein no fue el único que tuvo la idea de abrir un fast food antes (o a la par) de que las grandes cadenas norteamericanas colonizaran los centros de las ciudades. Si bien su expansión no alcanzó los niveles de Pumper Nic, en España muchas de estas iniciativas pasaron también a formar parte de la educación sentimental de los jóvenes que disfrutaron del rato en esos espacios ligeramente grasientos.

Un ejemplo relevante es el de Pokin’s, que abrió su primer local en la plaza Francesc Macià de Barcelona en 1979. Aunque la estadounidense Wimpy tenía una franquicia en la ciudad desde 1972, la cadena catalana pronto le quitó el protagonismo y se expandió por numerosos barrios. En 1988, un incendio arrasó con el primer local y la empresa cerró definitivamente en el año 2000.

El local de Burger Óskar en Getafe. / GRUPO MAGAREST

Asimismo, antes de que Burger King y McDonald’s abrieran sus primeros locales en Madrid (1975 y 1981 respectivamente), la hamburguesería Don Oso ya estaba presente en la capital como representación cañí del fast food. Y a unos cuantos kilómetros, en Móstoles, reinó y lo sigue haciendo el Burger Óskar, famoso por su hamburguesa de pollo, que también se puede disfrutar en su local de la Plaza de Santo Domingo en Madrid y en Getafe.

Y, por no olvidar que hay vida más allá de las grandes ciudades, merece la pena recordar que en Oviedo a muchos y muchas se les humedecieron los ojos al enterarse del cierre del City 2 Burger, en 2012. Presente en la ciudad desde 1983, su pik de pollo y sus patatas fritas con salsa rosa contribuyeron a elevar los niveles de colesterol y alegría de la chavalada antes de que el gigante de Ronald McDonald aterrizase en la capital asturiana en 1988.